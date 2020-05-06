Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buluyor. Yeni güne de değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı 392,9 lira ile tarihin en yüksek seviyesini test etti. Altın uzmanları, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti. Son altın fiyatları şöyle: