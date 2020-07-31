Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buluyor. Kurban Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda güne yükselişle başlayan gram altın, 444,5 lira ile tarihi zirvesini görmesinin ardından yüzde 1 artışla 443,2 lira seviyelerinde hareket ediyor. Son altın fiyatları haberimizde.