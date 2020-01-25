Altın fiyatları ne akdar? sorusu bugün de yatırımcıların gündeminde. Altın uzmanları hafta boyunca, Çin'de ortaya çıkan ve vaka sayısı her geçen gün artan koronavirüs gelişmelerini takip etti. Bugün yurt içinde piyasalar kapalı. Ancak dün piyasalarında işlem görmeye devam ediyor. Güncel altın fiyatları haberimizde...