Altın fiyatları ne kadar? sorusu piyasalardan gelen rakamlarla yanıt buluyor. Altın fiyatları dünkü yükselişine bugün de devam etti. Altın uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti. Son altın fiyatları ise şöyle: