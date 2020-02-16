Altın fiyatları ne kadar? sorusu haftasonu da yatırımcıların gündeminde. Bugün Kapalıçarşı ve yurt içi piyasalar kapalı. Ancak dünya piyasalarında altın işlem görmeye devam ediyor. Çin'deki coronavirus salgını nedeniyle altının ons fiyatındaki yükseliş sürüyor. Son altın fiyatları şöyle: