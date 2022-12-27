Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik uygulamada olan kontrol ve önleme uygulamalarına son vermesinin piyasalarda risk iştahını arttırdığını belirtti.
Artan risk iştahının emtia fiyatlarını desteklediğini aktaran analistler, bugün, ABD'de toptan eşya stokları ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. İşte 27 Aralık 2022 altın fiyatları son durum...
CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ