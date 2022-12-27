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Altın fiyatları SON DAKİKA | 27 Aralık 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın kuru

Altın alacaklar dikkat! 27 Aralık altın fiyatları son durum

Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor. Altının ons fiyatı dün yatay bir seyir izleyerek günü 1.798 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.807 dolardan işlem görüyor. Altın fiyatları yükseliş eğilimini sürdürüyor. Yatırımcılar için canlı çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatını bir araya getirdik. 27 Aralık 2022 güncel altın fiyatları...

Giriş: 27.12.2022 - 15:39 | Güncelleme: ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
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