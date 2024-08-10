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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'deki 10 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek isteyen Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe Adana Demirspor maçına dair detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 20:49 Güncelleme: 10.08.2024 - 21:58
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        Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun açılış maçında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

        STAT: Ülker Stadyumu

        HAKEM: Atilla Karaoğlan

        SAAT: 21.45

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, İrdan Can, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

        Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose Rodriguez, Mohammadi, Michut, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi.

        Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor.

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        Sarı lacivertliler, sezon başlangıçlarında iyi bir grafiğe sahip. Son 5 sezonda ilk hafta maçlarındaki tek puan kaybı, 2022-2023 sezonunda Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak yaşandı.

        Fenerbahçe, 67. yılına girilen Süper Lig'de birçok rekoru elinde bulunduruyor. Sarı lacivertliler, geride kalan 66 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede en fazla puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarına sahip.

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        Yeni sezon öncesinde kadrosunu büyük oranda koruyan Fenerbahçe, 5 oyuncuyu renklerine bağladı. Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri kadroya ilave edildi. Umut Nayir, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile de yollar ayrıldı.

        Geçen sezonu 12. sırada tamamlayan Adana Demirspor da sezona yeni teknik direktörü Michael Valkanis ile başlıyor. Kadrosuna takviye yapamayan Akdeniz ekibi, ligde kalmayı hedeflediği sezona galibiyetle başlamak istiyor.

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