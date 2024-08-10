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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medyasından "Birazdan önemli bir gelişme hakkında açıklamada bulunacağım" dedi.

Bakan Uraloğlu sosyal medyadan şu açıklamaları yaptı:

Bakanlığımız ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ile Meta Platforms Şirketinin global düzeydeki temsilcileri arasında gerçekleştirilen toplantıların sonucunda aşağıdaki açıklamanın yapılması hasıl olmuştur:

Toplantılarda, META Platforms yetkilileri tarafından kabul edilen ve düzenlemeye tabi olacak hususlar şu şekildedir:

Yasal Uyum ve içerik Kaldırma: Türkiye Cumhuriyeti yasaları kapsamında; katalog suçlar arasında yer alan içeriklerin ve paylaşımların kaldırılabilmesi için yapılacak çalışmanın akabinde derhal kaldırılması sağlanacaktır. Bu kapsamda,Türkiye hukuk sistemine uygunluk sağlanacak ve yasaların ihlali söz konusu olduğunda hızlı ve etkili bir müdahale yapılacaktır. Kullanıcı Hakları ve Hesap Güvencesi: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait sosyal medya hesaplarının kullanıcı hakları tam olarak korunacaktır. Hesaplar, herhangi bir uyar yapılmadan kapatılmayacaktır. Bununla birlikte uyarı yapılmaksızın kapatılan ya da kilitlenen hesaplar, tekrar erişime açılacaktır. Hesap sahiplerinin hakları gözetilerek, adil bir uygulama süreci yürütülecektir.

Terörle Mücadele ve içerik Denetimi: PKK, PYD, FETÖ gibi terör örgütlerine ait hesaplar ve bu örgütler lehine propaganda içeren tüm içerikler, META Platforms tarafından kaldırılması için gerekli özen gösterilecektir. Bununla birlikte, terör propagandası ve yasa dışı içeriklerle mücadele konusunda etkin bir yaklaşım benimsenerek, güvenlik ve kamu düzeni korunacaktır. INSTAGRAM ERİŞİME AÇILIYOR Bu düzenlemeler çerçevesinde; Türkiye'deki dijital ortamda güvenliğin artırılması, yasal yum, kullanıcı haklarının korunması ve adil bir denetim mekanizmasının geliştirilmesine yönelik önemli kazanımlar elde edilmiştir. Meta Platforms'a bildirilen katalog suçlar ile ilgili gerekli işlemler tamamlanmıştır. Bundan sonra da dikkatle uygulanmaya devam edilecektir. Bu bağlamda süreçte is birliği yapan Meta Platforms yetkilileri ve paydaşlara teşekkür ediyor, Instagram'ın bugün saat 21.30 (TS) sularında yeniden erişime açılacağını bildirmek istiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.



Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti… — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 10, 2024 https://t.co/9KWFVBjDkz — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 10, 2024 "SON DÜZLÜKTEYİZ" DEMİŞTİ Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim engeline ilişkin, “Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Umarım çok uzatmadan anlaşırız" demişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması konusunda "Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Uraloğlu, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİR AN ÖNCE ÇÖZELİM İSTİYORUZ" Bu platformların hiçbir bildirim yapmadan hesapları bloke ettiğini, kaldırabildiğini ve bazı paylaşımları komple engelleyebildiğini belirten Uraloğlu, “Sonuçta özel bir şirkettir elbette. Onun da kuralları kaideleri olacak; ama yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla hani biz bunun kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerini sürdürülmesinden yanayız; asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz.” ifadelerini kullanmıştı. "Son düzlükteyiz" Haberi Görüntüle 2 AĞUSTOS'TA INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLMİŞTİ BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.