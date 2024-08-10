Türkiye - Brezilya: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Olimpiyat 4'üncüsü!
Teşekkürler Filenin Sultanları... Verdiğiniz mücadele, yaşattığınız heyecan için teşekkürler... A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında Brezilya'ya 3-1 mağlup olarak olimpiyatları 4'üncü sırada tamamladı.
Giriş: 10.08.2024 - 18:11 Güncelleme: 10.08.2024 - 20:08
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bronz madalya maçında Brezilya ile karşılaştı.
Filenin Sultanları rakibine 3-1 mağlup olarak tarihinde ilk kez olimpiyat madalyası kazanma şansını kaçırırken, Paris 2024'ü dördüncü sırada tamamladı.
Mücadeleden 21-25, 25-27, 25-22 ve 15-25'lik setlerle 3-1 galip ayrılan Brezilya, bronz madalyanın sahibi oldu.
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