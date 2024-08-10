Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı
İzmir'de sağanak sonrası otomobilinde oluşan değer kaybı için İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne açılan davayı, mahkeme haklı bulup, 45 bin TL maddi tazminatın davacıya ödenmesine hükmetti.
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İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde yaşayan Koray Yiğit'in evinin önünde park halindeki otomobili, 14 Aralık 2020'de gece saatlerinde etkili olan sağanak sonucu oluşan sel ve taşkınlarda su altında kaldı.
Yiğit'in otomobilinde 80 bin TL'lik hasar oluştu.
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Hasar, sigorta şirketi tarafından karşılandı ancak aracın muadillerine göre 550 bin TL olan değerinin 370 bin TL'ye düştüğü belirlendi.
Koray Yiğit, avukatı Mehmet Emin Keleş aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.
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DEĞER KAYBININ FAİZİYLE ÖDENMESİ TALEP EDİLDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün hizmet ve görev kusurları sonucu yaşanan sel felaketi ve taşkın sebebiyle müvekkilinin aracında oluşan hasarlar sonrasında meydana gelen değer kaybının giderilmesi istendi.
Aracın uğradığı değer kaybı zararlarının tazminine yönelik hakları saklı kalmak kaydıyla 45 bin TL'lik maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi talep edildi.
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Yıllardır bölgede benzer sorunlar yaşanmasına rağmen, önceden sel ve su baskınlarını önleyici tedbirlerin alınmaması ve davalı idarelerin birimleri tarafından su baskınına süresinde müdahale edilmemesi, geç ve yanlış müdahale edilmesi, ekipmanlarındaki yetersizlik, ihmal ve beceriksizlikleri, idarelerin kamu görevleriyle ilgili hizmet kusurları bulunduğu iddia edildi.
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DAVANIN REDDİ İSTENDİ
İzmir 5’inci İdare Mahkemesi'nde dava görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün savunmasında olayda zararın, yağış ve sel sebebiyle değil, deniz seviyesinin altında bulunan yerde meydana gelen deniz taşması sebebiyle meydana geldiği, bu nedenle de idarenin kusur ve sorumluluğunun bulunmadığı belirtilerek davanın reddini istedi. Davalılardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise yapılan imar planları sebebiyle zararın meydana gelmesinden sorumluluğunun söz konusu olamayacağı belirtilerek davanın reddini talep etti. Davaya ilişkin geçen ay karar açıklandı. Mahkeme talep edilen 45 bin TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmetti.
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"İDARELERİN SORUNU TEMELDEN ÇÖZMELERİNİ BEKLİYORUZ"
Koray Yiğit'in avukatı Mehmet Emin Keleş, "Özellikle Mavişehir'de yaşayan vatandaşlar, afet sonrası yıllardır ciddi sıkıntılar yaşıyor. Araçları suyun altında kalıyor. Zemin katta kalan konutlar sular altında kalıyor. Bu sorunların giderilmesi için örnek bir dava açtık. Mahkeme, idarelerin hizmet kusuru olduğu yönünde karar verdi. Bu aşamadan sonra çıkan bu karar gereğince idarelerin sorunu temelden çözmelerini bekliyoruz" dedi.
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