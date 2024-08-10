Hem bakanlığa hem belediyeye dava açtı: Tazminat kazandı

DAVANIN REDDİ İSTENDİ

İzmir 5’inci İdare Mahkemesi'nde dava görüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZSU Genel Müdürlüğü'nün savunmasında olayda zararın, yağış ve sel sebebiyle değil, deniz seviyesinin altında bulunan yerde meydana gelen deniz taşması sebebiyle meydana geldiği, bu nedenle de idarenin kusur ve sorumluluğunun bulunmadığı belirtilerek davanın reddini istedi. Davalılardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise yapılan imar planları sebebiyle zararın meydana gelmesinden sorumluluğunun söz konusu olamayacağı belirtilerek davanın reddini talep etti. Davaya ilişkin geçen ay karar açıklandı. Mahkeme talep edilen 45 bin TL maddi tazminatın yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine hükmetti.