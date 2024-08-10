Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.907,38 %-1,89
        DOLAR 33,4950 %-0,06
        EURO 36,5896 %-0,10
        GRAM ALTIN 2.618,26 %0,27
        FAİZ 42,89 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 29,60 %-0,18
        BITCOIN 60.667,00 %-0,18
        GBP/TRY 42,7896 %-0,01
        EUR/USD 1,0917 %-0,02
        BRENT 79,66 %0,63
        ÇEYREK ALTIN 4.280,85 %0,27
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar - İş-Yaşam Haberleri

        Çukurova Havalimanı açıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem Adanalı hem Mersinli vatandaşlarımız, çok kısa sürede bu eserin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu fark edecektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 16:17 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova Havalimanı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Açılışı sizlerle birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum.

        Geniş bir alana hizmet verecek vizyon projesini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

        Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekare büyüklüğe sahip. Ana piste en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş kalkış yapabilecektir. Yardımcı pistimiz de bulunuyor. İki adet sürat taksi yolu, 48 uçak kapasiteli apron, 21 uçak kapasiteli genel havacılık apronu, yer hizmetleri, araç park yeri, nöbetçi kuleleri ile en üst standartta donatılmıştır. Toplam kapalı alan 214 bin 180 metrekareyi buluyor.

        REKLAM

        İnşada bölgemizin sembollerini kullanmaya özen verdik. Bu toprakların simgesi pamuk ile turuncu renk süslemelerde özellikle tercih edildi. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla inşa edildi.

        Devletimiz 25 yılda 297 milyon 100 bin euro kira bedeli elde edecektir. Yoldan yıllık 588 milyon TL tasarruf edeceğiz. Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattına entegre edeceğiz. Mersin-Adana arası 35 dakikaya inecek. 23 dakikada havalimanına varılacak. İhracatta da çarpan etkisi yapacak. Hem Adanalı hem Mersinli vatandaşlarımız, çok kısa sürede bu eserin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu fark edecektir.

        Özetin özeti mahiyetinde burada ifade ettiğimiz rakamlara bakmak bile havalimanının faydasını ortaya koymak için yeterlidir. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin bütün vatandaşlarımızın memnun olması gerekir. Alışkanlıkları değiştirmek elbette vakit alır. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları anlıyoruz. Bizim doğal bulmadığımız muhalefetin istemezükçü tavrıdır. Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatacağız diyorlar... Böyle bir şey yok. Bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil. Muhalefetin işi gücü bu tip yalanları uydurmak. Burada kargo binası da yapılıyor. Çukurova iç ve dış servislerini yapacak. Kargo servisi olarak hemen arkamdaki dev tesislerde hizmetini verecek. Havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Adanalı, Mersinli kardeşlerimizi kışkırtarak yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Böyle siyaset olmaz. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Dünyanın neresinde böyle bir muhalefet vardır? Havaalanında rahatsız olan muhalefet olur mu? Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok.

        Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, ana muhalefetin yaklaşımında değişim olmuyor. Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir. SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince para çok. Ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız kapalıdır. Daha büyük havalimanımızın olması deprem yardımlarında elimizi kolaylaştırmaz mı? 6 Şubat gibi bir afet yaşandığında ilave bir havalimanımız oldu. Çukurova'nın devreye girmesiyle afetle mücadelede devletimizin eli daha da güçlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Dehşete düşüren görüntüler
        Arnavutköy'de sokak ortasında kadın cinayeti! Dehşete düşüren görüntüler
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Fenerbahçe - Adana Demirspor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Habertürk Anasayfa