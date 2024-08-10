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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Açılışı sizlerle birlikte yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum.

Geniş bir alana hizmet verecek vizyon projesini hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz.

Havalimanımızın yıllık kapasitesi 9 milyondur. Terminal alanı 110 bin metrekare büyüklüğe sahip. Ana piste en geniş gövdeli uçaklar dahi iniş kalkış yapabilecektir. Yardımcı pistimiz de bulunuyor. İki adet sürat taksi yolu, 48 uçak kapasiteli apron, 21 uçak kapasiteli genel havacılık apronu, yer hizmetleri, araç park yeri, nöbetçi kuleleri ile en üst standartta donatılmıştır. Toplam kapalı alan 214 bin 180 metrekareyi buluyor.

REKLAM İnşada bölgemizin sembollerini kullanmaya özen verdik. Bu toprakların simgesi pamuk ile turuncu renk süslemelerde özellikle tercih edildi. Akdeniz'de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla inşa edildi. Devletimiz 25 yılda 297 milyon 100 bin euro kira bedeli elde edecektir. Yoldan yıllık 588 milyon TL tasarruf edeceğiz. Mersin-Adana-Gaziantep hızlı tren hattına entegre edeceğiz. Mersin-Adana arası 35 dakikaya inecek. 23 dakikada havalimanına varılacak. İhracatta da çarpan etkisi yapacak. Hem Adanalı hem Mersinli vatandaşlarımız, çok kısa sürede bu eserin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu fark edecektir.

Özetin özeti mahiyetinde burada ifade ettiğimiz rakamlara bakmak bile havalimanının faydasını ortaya koymak için yeterlidir. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin bütün vatandaşlarımızın memnun olması gerekir. Alışkanlıkları değiştirmek elbette vakit alır. Bazı vatandaşlarımızın dile getirdiği hususları anlıyoruz. Bizim doğal bulmadığımız muhalefetin istemezükçü tavrıdır. Şakirpaşa Havalimanı'nı kapatacağız diyorlar... Böyle bir şey yok. Bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey söz konusu değil. Muhalefetin işi gücü bu tip yalanları uydurmak. Burada kargo binası da yapılıyor. Çukurova iç ve dış servislerini yapacak. Kargo servisi olarak hemen arkamdaki dev tesislerde hizmetini verecek. Havalimanımızı karalamak için kendilerini paralıyorlar. Adanalı, Mersinli kardeşlerimizi kışkırtarak yatırımı gölgelemeye çalışıyorlar. Böyle siyaset olmaz. Hizmet ve eser düşmanlığı yapan muhalefet olmaz. Dünyanın neresinde böyle bir muhalefet vardır? Havaalanında rahatsız olan muhalefet olur mu? Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok.

Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, ana muhalefetin yaklaşımında değişim olmuyor. Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir. SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince para çok. Ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız kapalıdır. Daha büyük havalimanımızın olması deprem yardımlarında elimizi kolaylaştırmaz mı? 6 Şubat gibi bir afet yaşandığında ilave bir havalimanımız oldu. Çukurova'nın devreye girmesiyle afetle mücadelede devletimizin eli daha da güçlendi.