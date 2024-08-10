Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı | Son dakika haberleri

        'Korsan Mesut'un teknesi yargı kararı beklenirken battı

        İzmir'deki limanda 8 yıldır bağlı duran 'Gülay' adlı gezi teknesi, yan yatıp suya gömüldü. Yaklaşık 50 yıllık teknenin bölgede "Korsan Mesut" olarak bilinen babasından yadigar olduğunu belirten Mert Fırat, "8 yıl önce tersanedeki bakımı sırasında zarar gördü. Tersaneye dava açtık. Limanda duruyordu. Su alıp, battı. Üzgünüz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 14:51 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Foça Küçükdeniz Limanı'nda bağlı olan ve eskiden gezi teknesi olarak kullanılan 'Gülay' isimli tekne, dün öğle saatlerinde su alıp yan yattı ve sulara gömüldü.

        • 2

          Dalgıçlık hizmetleri firması olan tekne sahibi Mert Fırat ve ekibi, teknenin çevresini bariyerle çevirdi.

        • 3

          Dağılan teknenin parçaları vinçle karaya çıkarıldı.

        • 4

          Tekne enkazı kamyona yüklenip bölgeden taşındı.

        • 5

          Yaklaşık 50 yıllık teknenin ilçede 'Korsan Mesut' olarak tanınan babası merhum Mesut Fırat'a ait olduğunu dile getiren Mert Fırat, "8 yıl önce tersanedeki bakımı sırasında düşüp, zarar gördü. Bakımını üstlenmeyen tersaneye dava açtık. Limanda bağlı duruyordu. Devam eden mahkeme süreci nedeniyle yıllardır bakım ve onarım yapamadık. En sonunda su alıp, battı. Teknenin dağılan parçaları için çevresine bariyer çektik. Herhangi bir kirlilik olmadan kaldırıyoruz. Baba yadigarı tekneyi mahkeme sonucu beklerken kaybettiğimiz için üzgünüm" diye konuştu.

        • 6
        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        İBB ile esnaf anlaşamadı! Çiçek Pasajı'ndaki görüntüye tepki
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        Buse Naz kariyerini noktalayabilir
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        7 yıldır yanından ayırmıyor! "Sizin için 7 benim için 7 bin yıl"
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Batshuayi'nin attığı golde ofsayt var mı?
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Bodrum'da tatil çileye dönüştü! Evlere tankerlerle su götürülüyor
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Wilfried Zaha, İngiltere yolunda
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Tarihi Ateşgah Mabedi'ndeki ateş hiç sönmüyor
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Hasta olduğumuzda geceleri neden daha kötü hissederiz?
        Rakip Brezilya!
        Rakip Brezilya!
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        Sevgililer ve Aşıklar Parkı tahrip edildi! Komşusu çıktı
        En çok onlar konuşuldu
        En çok onlar konuşuldu
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Trende geçen 10 aksiyon filmi
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Türk vatandaşı, Pentagon'dan belge kaçırırken yakalandı
        Tepki çekti
        Tepki çekti
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        ‘Birlikte ama yalnız’ trendi
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        Beşiktaş'tan Ndour hareketı
        "Son düzlükteyiz"
        "Son düzlükteyiz"
        Online siparişleri askıya aldı
        Online siparişleri askıya aldı
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Brezilya'da uçak kazası: 3 günlük yas ilan edildi
        Habertürk Anasayfa