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Altın fiyatları son dakika: 2 Mart 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Canlı altın alış-satış fiyatları

Altın alacaklar dikkat! İşte 2 Mart 2023 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,59 artışla günü 1.837 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.832 dolardan işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte 2 Mart 2023 güncel altın kuru ile altın fiyatları son durum...

Giriş: 02.03.2023 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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