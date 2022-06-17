Altın fiyatları son durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırılmasının ardından piyasaya ilgi duyunlar tarafından yakından takip ediliyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altın fiyatları günü yüzde 1,66 artışla 1.033,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından 17 Haziran Cuma günü saat 12:40 itibariyle bin liranın üzerindeki seyrini sürdürüyor.

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Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından güçlenen resesyon riskinin güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini ve altının ons fiyatının dün yüzde 1,3 değer kazandığını kaydederek, bugün sakin seyreden emtia piyasasında gözlerin Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildiğini bildirdi.

Bugün ayrıca, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.860 doların direnç konumunda olduğunu söyledi. İşte, 17 Haziran 2022 güncel altın fiyatları: gram altın, çeyrek altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatları!