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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 25 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! 25 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika canlı alış-satış rakamları tablosu yakından takip ediliyor. Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararlarından etkilenen altın fiyatları son haftalardaki dalgalı seyrini sürdürüyor. Cuma gününü düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. 25 Mart Pazartesi bugün gram altın fiyatı 2 bin 240 liradan alıcı buluyor. İşte, 25 Mart 2024 canlı altın fiyatları ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

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        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 07:32 Güncelleme: 25.03.2024 - 07:32
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