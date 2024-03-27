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        Haberler Gündem Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 kişilik aileyi canından etti! 22 yaşındaki TIR sürücüsü tutuklandı

        6 kişilik aileyi canından etti! 22 yaşındaki TIR sürücüsü tutuklandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçerek çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan TIR şoförü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 20:21 Güncelleme: 27.03.2024 - 20:37
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          Hatay Dörtyol-Payas kara yolunda dün meydana gelen trafik kazasının ardından Dörtyol Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan TIR sürücüsü Şükrü Knin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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          Adliyeye sevk edilen Şükrü K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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          Dörtyol-Payas kara yolunda dün Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobille çarpışmıştı.

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          Kazada, otomobil sürücüsü ile eşi Zeynep, çocukları Eray ve Ecrin Sönmez, kayınpederi Zeki ve kayınvalidesi Döndü Kara hayatını kaybetmişti. Kazada, sürücünün çocuklarından Melek Su Sönmez (8) yaralanmıştı.

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