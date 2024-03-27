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        Haberler Gündem İstanbul Bahçelievler’de elleri arkadan bağlanarak öldürülmüş bulunan cansız bedenle ilgili sıcak gelişme - En son haberler

        Bahçelievler’de elleri arkadan bağlanarak öldürülmüş bulunan cansız bedenle ilgili sıcak gelişme

        Bahçelievler'de elleri arkadan bağlanarak öldürülmüş bulunan cansız bedenle ilgili sıcak gelişme yaşandı... Cansız bedeni bulunan kişinin 39 yaşında Mustafa Bayraktar olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Harekete geçen cinayet ekipleri şüpheli bir kişiyi gözaltına aldı

        Giriş: 27.03.2024 - 18:36 Güncelleme: 27.03.2024 - 18:41
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        Elleri bağlı öldürülmüştü! Yeni gelişme
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        Korkunç olay , Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesinde saat 10.00 sıralarında bir hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi.

        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
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        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre İş yerinden dumanların çıktığını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü.

        ELLERİ BAĞLI ERKEK CESEDİ BULUNDU

        İçeride inceleme yapan ekipler ancak bir kişinin cesedini fark etti. Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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        CANSIZ BEDENİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda cansız bedenin 39 yaşındaki Mustafa Bayraktar’a ait olduğu belirlendi. Bayraktar’ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

        1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir şüpheliyi belirledi. Yapılan çalışmaların ardından 22 yaşındaki B.D. adli kişi Bahçelievler’deki bir adreste gözaltına aldı. Şüpheli olarak gözaltına alınan B.D.’ sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması çok yönlü olarak sürüyor.

        Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir

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        #mustafa bayraktar
        #Bahçelievler
        #haberler
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