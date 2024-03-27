Korkunç olay , Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesinde saat 10.00 sıralarında bir hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu”nun haberine göre İş yerinden dumanların çıktığını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü.

ELLERİ BAĞLI ERKEK CESEDİ BULUNDU

İçeride inceleme yapan ekipler ancak bir kişinin cesedini fark etti. Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.