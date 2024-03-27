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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü! Yanmış ceset bulundu - Son dakika haberi

        Elleri arkadan bağlı halde bulundu! Yanan iş yerinde kan donduran görüntü

        İstanbul Bahçelievler'de yanan bir iş yeri itfaiye ekiplerince söndürüldüğünde korkunç bir görüntü ile karşılaşıldı. Ekipler iş yerinde elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait cansız beden buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:49 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:55
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        İstanbul'da yanan iş yerinde kan donduran görüntü!
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        Bahçelievler’e yanan iş yeri söndürüldüğünde elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait yanmış ceset bulundu.

        DHA'nın haberine göre olay, Kocasinan Merkez Mahallesinde saat 10.00 sıralarında bir hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi. İş yerinden dumanların çıktığını gören çevredekiler itfaiyeye haber verdi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinde çıkan yangını söndürdü. İçeride inceleme yapan ekipler ancak bir kişinin cesedini fark etti. Elleri arkadan bağlanmış bir erkeğe ait olan cesedin baş ve el kısımlarında kesikler olduğunu tespit etti.

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        Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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