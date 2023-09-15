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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler ALTIN FİYATLARI CANLI | Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları zirvede! Çeyrek ve gram altın fiyatları 15 Eylül - CANLI - Merak Edilenler Haberleri

        Altın zirveyi koruyor! Son dakika canlı çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları 15 Eylül Cuma yani haftanın son iş gününe yatay yönlü seyirde başladı. Ufak çapta yükseliş kaydedilse de fiyatlar zirvedeki pozisyonunu koruyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler ise "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte 15 Eylül altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 08:55 Güncelleme: 15.09.2023 - 08:55
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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