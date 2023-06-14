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Alternatif SuperApp'e 4.7 milyon dolarlık yatırım

Macellan’ın fintech alanındaki girişimi Alternatif SuperApp, Qinvest Portföy, APY Ventures Bilişim Vadisi GSYF, Fonangels ve CapitalTurk Holding’in de katıldığı yatırım turunu 62.5 milyon değerleme üzerinden 4.7 milyon dolar yatırım alarak tamamladı

Giriş: 14.06.2023 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
Alternatif SuperApp'e 4.7 milyon dolarlık yatırım
HABERTURK.COM

Alternatif SuperApp, yatırım süreçlerinin görece yavaşladığı bir dönemde, ilk yatırım turunu Qinvest Portföy, APY Ventures Bilişim Vadisi GSYF, Fonangels ve CapitalTurk Holding’in de içinde bulunduğu yatırımcılardan 62.5 milyon dolar değerleme üzerinden aldığı 4.7 milyon dolarlık yatırımla başarıyla tamamladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Macellan’ın fintech alanındaki girişimi Alternatif SuperApp, mobil uygulama üzerinden farklı sektörlerdeki işletmeleri dijital dönüşüm sürecine dahil ederek B2B müşterilerine fintech çözümleri sunuyor.

Bu çözümler arasında dijital cüzdan, sadakat, CRM ve müşteri analitiği gibi özellikler yer alıyor. Uygulama aynı zamanda B2C müşterileri için de tüm dijital cüzdanları tek bir platformda birleştiriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Alternatif SuperApp Yönetim Kurulu Başkanı Göktürk Yetim, 100’den fazla marka ve bu markaların 1.300 şubesinde 250 bini aşkın müşteriye hizmet verme ivmelerini hızlandıracak bu yatırımı sürdürülebilirlik, inovasyon ve büyüme stratejileri doğrultusunda kullanacaklarını ve pazaryeri konumlarını daha da güçlendireceğini aktardı.

Yetim, "Önümüzdeki dönemde yurt dışı hedeflerimiz kapsamında Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne açılarak pilot çalışma yapmayı ve bu iki pazarı ayrıntılı analiz etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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