Alternatif SuperApp'e 4.7 milyon dolarlık yatırım

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Alternatif SuperApp, yatırım süreçlerinin görece yavaşladığı bir dönemde, ilk yatırım turunu Qinvest Portföy, APY Ventures Bilişim Vadisi GSYF, Fonangels ve CapitalTurk Holding’in de içinde bulunduğu yatırımcılardan 62.5 milyon dolar değerleme üzerinden aldığı 4.7 milyon dolarlık yatırımla başarıyla tamamladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Macellan’ın fintech alanındaki girişimi Alternatif SuperApp, mobil uygulama üzerinden farklı sektörlerdeki işletmeleri dijital dönüşüm sürecine dahil ederek B2B müşterilerine fintech çözümleri sunuyor.

Bu çözümler arasında dijital cüzdan, sadakat, CRM ve müşteri analitiği gibi özellikler yer alıyor. Uygulama aynı zamanda B2C müşterileri için de tüm dijital cüzdanları tek bir platformda birleştiriyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Alternatif SuperApp Yönetim Kurulu Başkanı Göktürk Yetim, 100’den fazla marka ve bu markaların 1.300 şubesinde 250 bini aşkın müşteriye hizmet verme ivmelerini hızlandıracak bu yatırımı sürdürülebilirlik, inovasyon ve büyüme stratejileri doğrultusunda kullanacaklarını ve pazaryeri konumlarını daha da güçlendireceğini aktardı.

Yetim, "Önümüzdeki dönemde yurt dışı hedeflerimiz kapsamında Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne açılarak pilot çalışma yapmayı ve bu iki pazarı ayrıntılı analiz etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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