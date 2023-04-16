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Alper Kul'un yeni film heyecanı

Alper Kul, 'Ölümlü Dünya 2' filminin hazırlıklarının başladığını açıkladı. Bu projedeki karakteri için bıyık bıraktığını söyleyen oyuncu, film hakkında konuşurken çok heyecanlı olduğunu söyledi

Giriş: 16.04.2023 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
Alper Kul'un yeni film heyecanı - Magazin haberleri
Yeni film heyecanı
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Alper Kul, gazetecilerin objektiflerine yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kul, 'Ölümlü Dünya 2' filmi için hazırlıkların başladığını ifade etti.

Filmdeki karakteri için bıyık bıraktığını söyleyen Alper Kul, proje hakkında konuşurken çok heyecanlı olduğunu ve ilk filmin çok sevildiğini aktardı. İkinci filmin de aynı şekilde beğenilmesini umduğunu dile getiren oyuncu, kendisine verilen rolü daha iyi canlandırmak için çalışmalarına devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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