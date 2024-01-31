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        Haberler Ekonomi Teknoloji Alper Gezeravcı, Türkiye'nin üzerinden geçecek - Teknoloji Haberleri

        Alper Gezeravcı, Türkiye'nin üzerinden geçecek

        Türkiye'nin ilk astronu Alper Gezeravcı, uzay çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Gezeravı'nın da yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 19:18 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:18
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        Alper Gezeravcı, Türkiye'nin üzerinden geçecek
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        Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği bildirildi.

        TUA'nın sosyal medya hesabından "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapıldı.

        Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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