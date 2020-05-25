"TOLGAHAN ÇOK DAĞINIK"

Eşinin dağınıklığına da isyan eden 28 yaşındaki Almeda Abazi, şu ifadeleri kullandı:

Tolgahan o kadar dağınık ki, ben böyle bir şey görmedim. Bir tişört denese onu oraya çıkartıp, bırakır.