Almanya asgari ücret 2022

2022 yılının son evresinde en çok aranan konulardan biri ülkelerin asgari ücretleri oldu. Türkiye'nin asgari ücret gündemi sebebiyle, vatandaşlar arama motorlarında diğer ülkelerin meslek maaşlarını, asgari ücretlerini ve yaşam standartlarını araştırıyor. İşte konu kapsamında Almanya hakkında merak edilenler...
ALMANYA ASGARİ ÜCRETİ NE KADAR?
Almanya'da asgari ücretler şehir şehir değişkenlik göstermektedir. Almanya genel olarak asgari ücretini 2022 yılı itibariyle 1621 Euro olarak açıklamıştır. Bu miktar Türk parasına göre 29315,46 TL'ye tekabül ediyor.
ALMAN VATANDAŞLARI HANGİ ÜLKELERDE NE KADAR MAAŞ KAZANABİLİR?
Alman vatandaşları için en yüksek maaşı Lüksenburg 2257 Euro ile veriyor. Daha sonrasında en çok asgari ücret veren ülkeler; İrlanda bin 775 , Hollanda bin 75, Belçika bin 658 , Almanya bin 621 Euro olarak açıklandı. En düşük asgari ücreti veren ülke ise 248 Euro ile Arnavutluk oldu. Ardından 332 Euro ile Bulgaristan ve 774 Euro ile Yunanistan geliyor.
ALMANYA'DA HAYAT PAHALI MI?
2019 Eurostat verilerine göre, Almanya’da hayat 27 AB üye ülkelerindeki ortalamadan %27 daha yüksektir. Almanya’da 4 kişilik bir ailenin aylık kirasız gideri ortalama 2.648 Euro’dur. Eğer Almanya'da tek yaşayacaksanız kirasız maliyetiniz 775 Euro civarında olur. Diğer AB ülkelerine göre (Fransa, İtalya) daha uygun yaşam koşullarına sahiptir.
ALMANYA'DA EV KİRALARI
Almanya'da bekar biriyseniz 670-890 Euro arasında kira ödersiniz. Çocuğunuz yoksa ve evliyseniz 1100-1600 Eurp arasında kira ödenmesi mümkün. 2021 yılında Almanya'da metrekare başına ortalama kira fiyatı 9.82 Euro olarak belirlenmişti yani tek odalı bir daire için kira bedeli 700 Euro olarak görüldü. 2022 verilerine bakıldığında Almanya'da metrekare fiyatı 20 Euro olarak açıklandı.
ALMANYA'DA UCUZ EVLER NEREDE?
Almanya'da daha uygun fiyatları olan evler bakıyorsanız Halle, Bielefeld, Krefeld, Passau gibi yerlere göz atabilirsiniz. Münih, Frankfurt, Stuttgart, Ingolstadt, Berlin, Hamburg gibi yerler metrekare başına en yüksek kira oranına sahip bölgeler olarak biliniyor.
ALMANYA'DA MESLEK MAAŞLARI
Almanya öğretmen maaşları ortalama 2600 Euro civarındadır.
Almanya pilot maaşları ortalama 6500 Euro civarındadır.
Almanya hostes maaşları ortalama 2000 Euro civarındadır.
Almanya mimar maaşları ortalama 2600-4000 Euro arasında değişkenlik göstermektedir.
Almanya mühendis maaşları ortalama 3500-6000 Euro arasında değişmektedir.
Almanya doktor maaşları ortalama 5100-10.000 Euro arasındadır.
TÜRK VATANDAŞLARI ALMANYA'DA ÇALIŞABİLİR Mİ?
Türk vatandaşları için Almanya’da çalışma hakları, Alman vatandaşlarının hakları ile örtüşmektedir. Türk vatandaşlarının Almanya’da aldıkları maaş, çalıştıkları iş alanına göre değişkenlik göstermektedir. Türk vatandaşları da Almanya'da tüm Almanlar gibi günde ortalama 8 saat çalışmak zorundadır.
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