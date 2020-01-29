AA

Almanya’da yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vaka sayısının 4'e çıktığı bildirildi. Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu akşam 3 kişide daha yeni tip koronavirüsün tespit edildiği bilgisi aktarıldı.

KARANTİNAYA ALINDILAR

Söz konusu 3 kişinin, daha önce virüsün tespit edildiği kişiyle Starnberg bölgesindeki aynı şirkette çalıştıkları belirtilen açıklamada, hastaların Schwabing Hastanesi'ne yatırılarak karantinaya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, hastaların temas ettiği başka kişilere yeni tip koronavirüsün bulaşıp bulaşmadığının şu sıralarda test edildiği, ayrıntıların yarın düzenlenecek basın toplantısında paylaşılacağı belirtildi.

Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığı dün sabaha karşı Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığını ve hastanın karantinaya alındığını açıklamıştı.

Bu kişiye virüsün, çalıştığı şirketin 21 Ocak’ta düzenlediği eğitim seminerine gelen Çinli bir kadından bulaştığı, bu kadının 23 Ocak’ta ülkesine döndüğü, şirketin 27 Ocak’ta da kadına yeni tip koronavirüsün bulaştığına ilişkin Bavyera'daki Sağlık Dairesi’ne bilgi verdiği bildirilmişti.

Bu arada hastaların çalıştıkları şirket, pazar gününe kadar Bavyera’daki şirket merkezini kapattığını duyurdu.

VİRÜS WUHAN'DA ORTAYA ÇIKTI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasaklamış, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıklamıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleriyle Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka ve Nepal'de de vakalar doğrulanmıştı.

Yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Virüs, resmi rakamlara göre, Çin genelinde 106 kişinin ölümüne yol açarken, 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.