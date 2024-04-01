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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Meral Akşener açıkladı! İYİ Parti Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidiyor

        Meral Akşener açıkladı! İYİ Parti Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gidiyor

        İYİ Parti lideri Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Akşener, "Genel Başkan olarak, en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 14:31 Güncelleme: 01.04.2024 - 14:59
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        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart seçimlerinin ardından basın toplantısı düzenledi. Akşener'in açıklamaları şöyle:

        "Sonuçların hayırlı olmasını diliyor, tüm belediye başkanlarını tebrik ediyorum.

        Seçimlerin Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yakışır şekilde tamamlanmış olmasını, ülkemizin köklü demokrasi geleneği için önemli buluyorum.

        Milletin sandıkta gösterdiği irade tartışılamaz. İYİ Parti olarak yola çıkma gerekçemiz bunu sağlamaktır. Ortaya koyduğumuz siyaset anlayışıyla seçmeni veli nimet olarak gördük. Milletin iradesini başımızın tacı bildik.

        Milletimiz 1 il, 23 ilçe, 7 beldede İYİ Parti'ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için teşekkür ediyoruz.

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        Halen itirazlarımızın sürdüğü, sonucun netleşmediği büyük ve şanlı mücadele örneği gösteren başkanlarıma da teşekkürlerimi iletiyorum.

        Seçim süreci boyunca partimizi temsil eden tüm belediye başkan adaylarımıza, teşkilatlarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza, üye ve gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

        Geride bıraktığımız seçimlerle milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorgun olduğunu görmüş olduk. Sandığa katılım oranındaki düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez.

        Emeklilerimiz bu seçimlerde 10 bin liralık maaşlarıyla yaşamaya mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Öğretmenlerimiz öğrencilerine hasret kalmaya mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Kadınlar bu seçimlerde tencerelerin boş kalmasına mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi.

        Yıllardır ekonomide yaşadığımız çöküşü engelleyemeyen basiretsizliğe yeter dedi. Yıllardır hak yiyen, adaletsizliğe yeter dedi. Milletimiz makulde buluşturma fırsatını geri tepen Erdoğan'a artık zorundasın dedi. Biz kendisini defalarca uyarmıştık. Dün akşam milletin gerçekleri karşısına AK Parti'nin eriyen oylarıyla yüzleşti.

        Umarım millete rağmen siyaset yapılamayacağını öğrenmiştir. Umarım tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olması gerektiğini öğrenmiştir.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir devlet olma vasfı gereğince sorumluluğu alacağız. Muhasebemizi yapacağız. Bugünden sonra da milletimizin bize verdiği mesajı ve bizim için çizdiği istikamet doğrultusunda adımlar atacağız.

        Genel Başkan olarak, en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.

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