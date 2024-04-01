31 Mart Yerel Seçim Sonuçları 2024: Afyonkarahisar'da tarihi bir ilk yaşandı

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Türkiye'de milyonlarca seçmen 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için dün sandık başına gitti. CHP, 47 yıl sonra aldığı yüzde 37,74 oy oranıyla sandıktan birinci parti olarak çıktı. AK Parti ise yüzde 35,49 oy oranıyla ilk defa ikinci parti oldu.

Kadın adaylar nerelerde kazandı? Haberi Görüntüle

Türkiye genelinde pek çok ilkin yaşandığı seçimde Afyonkarahisar, dikkat çeken şehirlerden biri oldu. Seçim sonuçlarının kesinleşmeye başlamasıyla Afyonkarahisar'da ilk kez bir kadın belediye başkanı ve vali aynı anda görev yapacak.

AFYONKARAHİSAR'IN İLK KADIN BELEDİYE BAŞKANI CHP adayı Burcu Köksal yüzde 50,73 oranın oy kazanarak Türkiye'nin 11 kentinde seçilen kadın belediye başkanlarından biri oldu. Köksal, kentin ilk kadın belediye başkanı oldu. CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu Haberi Görüntüle REKLAM Diğer yandan, 2022 yılında Afyonkarahisar'ın ilk kadın valisi olarak Kübra Güren Yiğitbaşı atanmıştı. Böylece Afyonkarahisar'da ilk kez aynı anda hem kadın vali hem de kadın belediye başkanı görev yapacak.

BURCU KÖKSAL KİMDİR? 1980 doğumlu Burcu Köksal, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2007 yılında CHP Afyonkarahisar İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı, 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerde CHP'den Afyonkarahisar Milletvekili seçildi. 24 Haziran 2018'da yapılan genel seçimler öncesi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'nin Meclis'te grup kurabilmesi ve seçimlere girebilmesi için İYİ Parti'ye geçen 15 CHP milletvekilinden biri oldu. 10 Mayıs 2018'de CHP'ye geri dönen Burcu Köksal, 14 Mayıs 2023'te yapılan son genel seçimde de Afyonkarahisar'dan milletvekili seçilmişti. Köksal, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar'da seçimleri kazanarak, şehrin ilk kadın belediye başkanı oldu.

AFYONKARAHİSAR VALİSİ KİMDİR? 1972 Ankara doğumlu Kübra Güren Yiğitbaşı lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını "Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi" üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla yapmıştır. 2021 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş, 12 Mayıs 2022 tarihli kararname ile Afyonkarahisar Valisi olarak atanmıştır.