İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar - Son dakika seçim sonuçları

İşte en yüksek ve en düşük oranlarla kazanan adaylar - Son dakika seçim sonuçları

REKLAM advertisement1

31 Mart yerel seçimleri sona erdi. Gözler adayların aldıkları oy oranlarına da çevrildi. Peki 81 ilde en yüksek ve en düşük oy oranları ile belediye başkanlığını kazanan adaylar kimler oldu? İşte detaylar;

BATMAN DEM PARTİ ADAYI EN YÜKSEK ORANI ALDI

Batman'da DEM Parti adayı Gülüstan Sönük, yüzde 64,22 oy oranı ile iller arasında en yüksek oy oranını alan aday oldu. Sönük, 222 bin 153 geçerli oyun 122 bin 143'ünü alarak belediye başkanlığını kazandı.

Batman DEM Parti adayı Gülüstan Sönük REKLAM KÜTAHYA CHP ADAYI YÜZDE 29 OY ORANI İLE KAZANDI Kütahya'da da CHP adayı Eyüp Kahveci, yüzde 29,69 ile en düşük oy oranını alarak belediye başkanlığı seçimini kazandı.

Kütahya CHP adayı Eyüp Kahveci Kahveci 235 bin 575 geçerli oyun 40 bin 712'sini aldı.