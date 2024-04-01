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        Haberler Gündem Güncel 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi sürprizi: YRP 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı - Son dakika haberi

        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı

        31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah sürprizi yaşandı. YRP, 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçe belediyesini aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 11:28 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:38
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        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
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        31 Mart Yerel Seçimleri'nin en dikkat çeken partilerden biri Yeniden Refah Partisi oldu. Ülke genelinde 6,22 oy oranı ile 3.parti olan YRP, 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçe belediyesini aldı.

        Buna göre YRP, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Yozgat Belediye başkanlıklarını kazandı. Şanlıurfa'da Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38,87 ile Yozgat'ta da Kazım Arslan yüzde 36,33 ile ipi göğüsledi. YRP ayrıca 38 ilçe belediyesini de aldı.

        Şanlıurfa'da Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38,87 oy oranı ile kazandı
        Şanlıurfa'da Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38,87 oy oranı ile kazandı
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        14 MAYIS'TA KAÇ OY ALDI?

        YRP, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinde 6.sırada yer almıştı. Yüzde 2,90 oy oranına sahip olan parti 5 milletvekili çıkarmıştı.

        Yozgat'ta Kazım Arslan yüzde 36,33 ile ipi göğüsledi
        Yozgat'ta Kazım Arslan yüzde 36,33 ile ipi göğüsledi

        "2028 SEÇİMLERİNDE İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ"

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim sonuçlarının büyük oranda netleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Refah yerelden başlar sloganımızla inşallah belediyelerde milletimizi hizmetle buluşturacağız ve milletimize kendimizi bir kez daha göstererek 2028 seçimlerinde hep birlikte iktidara yürüyeceğiz" dedi.

        Erbakan, "Verilerin Türkiye'nin tercihini Milli Görüş'ten yana kullandığına işaret ettiğini" kaydetti.

        Erbakan, "Bu sonuçlar Milli Görüş'ün yeniden şahlanışıdır ve Yeniden Refah Partisi'nin iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir." ifadelerini kullanarak, 14 Mayıs seçimlerine göre belediye başkanlığı seçimlerinde yüzde 100'ün, belediye meclis üyeliğinde yüzde 150'nin üstünde oy artışına ulaştıklarını belirtti.

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        #son dakika
        #Yeniden Refah Partisi
        #Fatih Erbakan
        #Kazım Arslan
        #MEHMET KASIM GÜLPINAR
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