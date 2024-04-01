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31 Mart Yerel Seçimleri'nin en dikkat çeken partilerden biri Yeniden Refah Partisi oldu. Ülke genelinde 6,22 oy oranı ile 3.parti olan YRP, 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçe belediyesini aldı.

Buna göre YRP, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Yozgat Belediye başkanlıklarını kazandı. Şanlıurfa'da Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38,87 ile Yozgat'ta da Kazım Arslan yüzde 36,33 ile ipi göğüsledi. YRP ayrıca 38 ilçe belediyesini de aldı.

Şanlıurfa'da Mehmet Kasım Gülpınar yüzde 38,87 oy oranı ile kazandı REKLAM 14 MAYIS'TA KAÇ OY ALDI? YRP, 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliği seçimlerinde 6.sırada yer almıştı. Yüzde 2,90 oy oranına sahip olan parti 5 milletvekili çıkarmıştı.

Yozgat'ta Kazım Arslan yüzde 36,33 ile ipi göğüsledi "2028 SEÇİMLERİNDE İKTİDARA YÜRÜYECEĞİZ" Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan seçim sonuçlarının büyük oranda netleşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Refah yerelden başlar sloganımızla inşallah belediyelerde milletimizi hizmetle buluşturacağız ve milletimize kendimizi bir kez daha göstererek 2028 seçimlerinde hep birlikte iktidara yürüyeceğiz" dedi. Erbakan, "Verilerin Türkiye'nin tercihini Milli Görüş'ten yana kullandığına işaret ettiğini" kaydetti. Erbakan, "Bu sonuçlar Milli Görüş'ün yeniden şahlanışıdır ve Yeniden Refah Partisi'nin iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir." ifadelerini kullanarak, 14 Mayıs seçimlerine göre belediye başkanlığı seçimlerinde yüzde 100'ün, belediye meclis üyeliğinde yüzde 150'nin üstünde oy artışına ulaştıklarını belirtti.