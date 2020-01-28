Koronavirüs yayılıyor! Hangi ülkede kaç vaka var? Koronavirüs Türkiye'de var mı?

HABERTURK.COM / Ajanslar

Ölümcül etkilere sahip yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) ilk olarak 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde tespit edildi.

Pekin yönetimi, ülke içinde salgınla mücadele için çeşitli önlemler alarak Vuhan'a girişleri yasakladı, çıkışlara da çok özel durumlarda izin verileceğini açıkladı.

Alınan önlemlerin güvenilirliği ve kapsamı tartışılırken virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong(8) ve Makao(6) özel idari bölgelerde de görülmeye başlandı.

ÇİN’DE CAN KAYBI 106'YA YÜKSELDİ

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi hariç Çin genelinde etkili olan yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976’sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu.

Bununla birlikte virüs bulaştığı şüphesi bulunanların sayısı 6 bin 973 olarak bildirilirken, virüsten etkilenen kişilerle temas etmesi nedeniyle müşahade altına alınanların sayısı da 44 bin 132 oldu. Bu arada koronavirüse yakalandıktan sonra tedaviye cevap vererek iyileşen 60 kişi taburcu edildi.

Ayrıca, ülke genelinde can kaybı 106'a yükselirken, sadece virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentinin bağlı olduğu Hubey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 100, enfekte sayısı ise 2 bin 714 kişi oldu.

UZAK DOĞU'DA HIZLA YAYILDI

Hızlı yayılan virüs ve sosyal medyada yayılmaya başlayan görüntüler tüm dünyada panik yaratırken uzak doğu ülkelerinde de görülmeye başlayan koronavirüs vakaları panik halini daha artırdı.

Bölge ülkeleri; Tayvan (5),Tayland (14),Güney Kore (4),Japonya (6),Singapur (7),Vietnam (2),Malezya (4),Kamboçya (1),Sri Lanka (1) ve Nepal'de (1) virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğruladı.

VUHAN'DAN DÜNYAYA

Ortaya çıktığı şehir olan Vuhan sebebiyle "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa(4),Kanada(1),ABD(5),Avustralya(5),Fildişi Sahilleri(1) ve Almanya'ya (1) da sıçradı.

ABD'de Chicago, Washington ve California eyaletinde toplam 5 kişide yeni tip koronavirüs vakası görüldü. Hastalar karantina altında tutulurken ABD Başkanı Trump, yeni tip koronavirüs konusunda Çin'e yardım teklifinde bulundu. Trump, "Çin ile söz konusu virüsle ilgili olarak çok yakın irtibat halindeyiz. Çin'e ve Devlet Başkanı Şi'ye gerekli olabilecek her türlü yardımı önerdik. Bu konudaki uzmanlarımız çok iyidir." dedi.

Fransa'nın Bordeaux ve Paris şehirlenrinde toplam 3 kişide koronavirüs vakası görülürken, Almanya'da da bugün ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Sağlık Bakanlığı, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığını ve hastanın karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKASI VAR MI?

Büyük bir hızla yayılan koronavirüs vakası Türkiye'de henüz tespit edilmedi ancak İzmir'de yaşayan 1 Türk vatandaşı ve Aksaray'da bulunan 9u Çinli 11 kişi koronavirüs şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Aksaray'da koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişinin tedavisi devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Çin’den gelen 9 kişilik kafile tur operatörüne ve şoför izole bir ortamda yakın takip etmeyi güvenlik amaçlı uygun gördük. Bugün sonuç H1N1 (domuz gribi) çıktı ve emin olduk. Bugüne kadar korona virüsü olan hiç bir vakamız olmadı" dedi.

İzmir'de korona virüsü şüphesiyle gözlem altında tutulan hastanın durumuna ilişkin ise İzmir İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, hastada koronavirüs tespit edilmediğini belirtti.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN ŞİFRELİ KARANTİNA ODALARI

korona virüsüne karşı önem alan Sağlık Bakanlığı vaka tespit edilmesi halinde karantina ve tedavi işlemlerinin uygulanacağı hastaneleri belirledi.

Belirlenen hastanelerde şifre ve koruyucu ekipman ile girilebilen özel karantina odaları oluşturuldu.

ÇİN VİRÜSE KARŞI AŞI GELİŞTİRMEYE BAŞLADI

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Çin Afet Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) viroloji uzmanı Şü Vınbo, merkez bünyesindeki uzmanların yeni tip koronavirüse (2019-nCoV) karşı aşı geliştirmeye başladığını belirterek bu kapsamda izole edilen virüsün genetik dizinini tanımlamak için çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Şü, uzmanların, 2 Ocak'tan bu yana virüsten alınan dört örneğin patojenik yapısını tanımlamak için yüksek işlem hacimli sıralama metodu kullandığı bilgisini paylaşarak, yeni koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan zatürreye karşı da ilaç taraması yapıldığını ifade etti.