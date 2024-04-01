17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı. Müsabakanın son düdüğünün ardından yaşanan olaylar gündeme otururken Trabzonspor saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten, bordo-mavililerin yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz ise kavga nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'den ise Bright Osayi Samuel Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca kavgadan, Jayden Oosterwolde sportmenliğe aykırı hareket ve kavgadan, İRfan Can Eğribayat da sportmenliğe aykırı hareket ve kavgadan 36 ve 45. maddelerden tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Karşılaşmanın ardından yapılması gereken PFDK sevkleri, çeşitli sebeplerle gerçekleşmemişti. Görüntülerin tek tek incelendiği, ek raporların istendiği ve her gün yeni bir bilgi ile görüntü geldiği için bu sürecin uzadığı bildirildi.

Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi. Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

* Fenerbahçe Kulübü, Trabzonspor maçının ardından yapılan yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul kararı aldı. 2 Nisan'da yapılacak toplantıda Fenerbahçe'nin Süper Lig'den çekilmesi dahil tüm aksiyonların değerlendirileceği belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylı Trabzonspor maçının ardından kulüp televizyonunda birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Olayların organize olduğunu belirten Koç, maçın iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Ali Koç ayrıca, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığından istifa ettiğini duyururken, ligden çekilmeyle ilgili, "Bu ligde Fenerbahçe'ye yer yok! Gerekirse alt lige düşeceğiz" ifadesini kullandı.

* Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Yaşanan olaylar, polis tarafından güçlükle kontrol altına alınırken Fenerbahçe kafilesi ise soyunma odasına geçti. Sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 saat statta ve çevresinde güvenlik önlemlerinin alınmasını bekledi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

* Maçın ardından yalnızca sahada değil, soyunma odası koridorlarında da büyük olaylar yaşandığı ortaya çıktı. İki takımın teknik heyetleri ve futbolcuları, koridorlarda da birbirine girdi. Bu esnada Fenerbahçe'den Fred'e ve Osayi'ye de saldırıldığı kaydedildi. Nijeryalı sağ bek, arbede sırasında kafasını duvara çarptı ve kısa süreli baygınlık yaşadı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

* Süper Lig'de Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 13 kişiden 5'i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaylarda sahaya ilk giren maskeli Hasan Çetinkaya ile Mahmut Halil Küçükalioğlu, Kadir Olgun ve Fenerbahçe'nin kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran Oğuzhan Bulut, 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.