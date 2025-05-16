Allianz Türkiye’nin TEGV ile tasarladığı kutu oyunu çocuklarda afet bilincini geliştiriyor

Allianz Türkiye’nin deprem ve yangın konularında toplumsal risk farkındalığını artırma hedefiyle kurduğu Allianz Teknik Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi, toplumun her kesiminin afetlere karşı daha bilinçli olması için çalışmalarına devam ediyor. Bu misyonla Allianz Teknik danışmanlığında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle geçen yıl hayata geçirilen Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar programı da 7-14 yaş grubu çocukları farkındalık eğitimleri ile afetlere hazırlıyor.

Programın üçüncü etabı için özel olarak tasarlanan kutu oyunu, Gymy Kids ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen bir etkinlikte ebeveynlere tanıtıldı.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Hem Türkiye’nin ilk ve tek akredite deprem laboratuvarı hem de eğitim merkezi

2019 yılında, ülkemizin karşı karşıya olduğu deprem ve yangın tehlikelerine karşı toplumsal risk farkındalığını artırmak ve daha güvenli bir gelecek inşa etmek amacıyla yola çıktıklarını söyleyen Risk Mühendisliği ve Allianz Teknik Direktörü Dr. Ceyhun Eren, "Allianz Grubu'nun da desteğiyle ülkemize kazandırdığımız Allianz Teknik bugün itibarıyla uluslararası akreditasyon standartlarına uygun ülkemizin ilk ve tek akredite deprem laboratuvarı. Aynı zamanda ülkemizde yangına tepki testleri yapma yetkisine sahip 3 akredite kurumdan biri. Allianz Teknik’te bir yandan endüstriye yönelik uluslararası standartlarda yangın ve deprem testlerini yürütürken; bir yandan da akademik çalışmaları destekliyor, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapıyor, üniversite öğrencilerine, gençlere ve çocuklara eğitimler veriyoruz. Burası bir test merkezi olduğu kadar bir eğitim üssü ve bir sosyal sorumluluk sahası görevi görüyor. Allianz Teknik’e gelen herkesin akıllarında kalacak bir deneyim yaşaması için en iyi uygulamaları, zengin içeriği, en iyi kurgu ve malzemeleri bir çatı altında topladık" dedi.

"Kutu oyunuyla çocuklar adım adım afetlere hazırlanmayı öğreniyor" Deprem kuşağında yaşadığımızı göz önünde bulundurduğumuzda sağlıklı ve güvenli bir toplum için çocuk yaşta afet farkındalığının kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Dr. Eren, "Bu vizyonla, TEGV iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar programıyla da afet bilincinin çocuk yaşta kazanılmasını desteklemeyi hedefledik. Program kapsamında Allianz Teknik’teki simülatörü deneyimlemeleri için çocuklarımızı düzenli olarak merkezimizde ağırlıyoruz. Ayrıca bir eğitim programı tasarladık. Program şu an tüm TEGV noktalarında zorunlu eğitim modülü olarak uygulanıyor. Eğitimlerde çocuklara; etkinlikler, videolar, tatbikatlar ve oyunlarla, doğal afetlerin nasıl ayırt edileceği, ‘çök-kapan-tutun’ yönteminin ne olduğu ve nasıl uygulanacağını anlatıyoruz. Programın bir diğer bacağında da çocukların deprem konusunda aldığı eğitimleri ve kazanımlarını pekiştirme amacıyla bir kutu oyunu tasarladık. Kutu oyunu TEGV noktalarında tüm çocukların kullanımına açık. Bilgilendirici bir oyun olarak tasarladığımız kutu oyunu; 8 yaş üzeri çocukların hem adım adım afete hazırlanmayı öğrenmesine, öğrendiklerini pekiştirmesine ve oyun aracılığıyla öğrendiklerini etrafıyla da paylaşmasına yardımcı oluyor" diye konuştu.

Deneyimsel oyunlar çocukların farkındalık geliştirmesinde yüzde 30 daha etkili Oyunun çocuklar için sadece bir eğlence aracı değil; duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimin temelini oluşturan bir öğrenme biçimi olduğunun altını çizen Uzman Psikolog Ayben Ertem ise "Bugün artık yalnızca serbest oyun değil, ‘serious game’ dediğimiz, eğlenceden ziyade öğrenme hedefi güden oyunlar da çocuk gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Araştırmalar bu tür oyunların, diğer öğrenme yöntemlerine kıyasla yüzde 20 daha etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle deprem gibi kriz anlarını simüle eden deneyimsel oyunlar, çocukların bu durumlara karşı bilinç geliştirmesinde %30 daha etkili olabiliyor. Oyunla öğrenme, çocuklara sadece bilgi değil, aynı zamanda duygu yönetimi ve problem çözme becerisi de kazandırıyor. Ebeveynlerin, çocuklarla deprem bilinci oyununu oynarken soru sorması çok önemli. Bu sayede çocuk hem düşündüğünü ifade edebilir hem de duygularını fark eder. Ayrıca ailelerin model olması çok kıymetli. Paniklemeden, sakince ‘çök-kapan-tutun’ hareketlerini yapmaları ve çocukların bunu gözlemlemesi, öğrenmeyi pekiştirir. Oyun sonrasında ise mutlaka günlük yaşama bir köprü kurulmalı. ‘Bu oyunu oynadıktan sonra evde neyi değiştirmeliyiz sence?’ gibi sorular, öğrenilen bilgilerin hayata geçirilmesine yardımcı olur" dedi.

Programla 135 bin çocuğa ulaşılacak Üç katmanlı bir eğitim programı olarak tasarlanan 'Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar' programı kapsamında ilk etapta 7-14 yaş grubu çocuklar için TEGV noktalarında iki modülden oluşan zorunlu eğitim programları hayata geçirildi. Programın ikinci etabında, çocukların Allianz Teknik’i birebir veya çevrimiçi ziyaret ederek afet ve risk farkındalığının artırılmasına odaklanıldı. Programın üçüncü etabı için hazırlanan kutu oyunuyla da daha fazla çocuğa ulaşılarak doğru bilginin yaygınlaştırılması hedefleniyor. Seçili pilot illerde devam eden ‘Bilinçli Adımlar Güvenli Yarınlar’ programının daha fazla noktada uygulanmasıyla, üç yılda 34 ilde 135 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor.