20 NİSAN 2020
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Eve kapanan Türkiye alkol ve sigara istifledi

Mart ayı ortasında eve kapanan Türkiye'de mart ayında şubata göre bütçe gelirleri yüzde 44 ve vergi gelirleri yüzde 48 azalırken artan kalem Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oldu. Martta aylık ÖTV artışı yüzde 13 olurken bunun nedeni asıl olarak alkollü içecekler ve sigara satışlarındaki artış oldu. Alkollü içkilerde ÖTV artışı yüzde 45, sigarada ise yüzde 20 oldu. Türkiye alkol ve sigaradan 1 ayda 5.3 milyar lira vergi topladı. Geçen yıl mart ayında tütün ve alkolden toplanan ÖTV 3.2 milyar liraydı. Yani geçen yıl mart ayına göre de artış yüzde 65 düzeyinde oldu. Eve kapanan vatandaşın elektronik ve beyaz eşya ile mobilya alması sonucu dayanıklı tüketimden alınan ÖTV de hafif arttı. Katma Değer Vergisi ise Maliye'nin bekleyen KDV iadelerini hızlandırması ile 4.9 milyar lira (yüzde 209) azaldı. Şans oyunları vergisi ve haberleşme ağırlık kazandığı için Özel İletişim Vergisi de azalmayan ender kalemlerden oldu. Rahim Ak'ın haberi

20.04.2020 - 17:16 | Güncelleme: ABONE OL
sigara

Koronavirüsün etkisiyle eve kapanan Türkiye'nin tüketim alışkanlığındaki değişim önce kredi kartlarında kendini gösterdi. Havayolları, konaklama,yemek ve benzin tüketimindeki hızlı gerileme market alışverişinde ise artış olarak kendini gösterdi. Vergi rakamları ise vatandaşın koronavirüs döneminde harcamaları ile ilgili ayrıntıları göz önüne serdi. Bilindiği gibi Türkiye'nin virüs ile tanıştığı mart ayında bütçe gelirleri yüzde 44 ve vergi gelirleri ise yüzde 48 azaldı. Şubatta bütçe geliri 81.1 milyarken martta 45.1 milyara indi. Vergi gelirleri ise üretim ve tüketimdeki düşüş ile birlikte 71 milyar liradan 37 milyar liraya indi.

ÖTV YÜZDE 45 TIRMANDI

Mart ayı ortasında eve kapanan Türkiye'de vergi gelirlerinde mart ayında şubata göre  artan kalem ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oldu. Martta aylık toplam ÖTV artışı yüzde 13 olurken artış asıl gelir tırmanışı alkollü içeceklerde ve sigarada satışların artması nedeniyle oluştu. Alkollü içkilerde ÖTV artışı yüzde 45, sigarada ise yüzde 20 oldu. Türkiye alkol ve sigaradan 1 ayda 5.3 milyar lira vergi topladı. Geçen yıl mart ayında tütün ve alkolden toplanan ÖTV 3.2 milyar liraydı. Yani geçen yıl mart ayına göre de artış yüzde 65 düzeyinde oldu.
Eve kapanan vatandaşın elektronik ve beyaz eşya iye mobilya alması sonucu dayanıklı tüketimden alınan ÖTV de arttı. Şans oyunları vergisi ve haberleşme ağırlık kazandığı için Özel İletişim Vergisi de azalmayan ender kalemlerden oldu.

KDV İADELERİ EKSİYE GEÇİRDİ


Katma Değer Vergisi ise Maliye'nin bekleyen KDV iadelerini hızlandırması ile 4.9 milyar lira (yüzde 209) azaldı. Diğer yandan şubat ayı KDV beyannamelerinin mart yerine nisan ayında verilmesi kararı da KDV gelirlerinin eksiye geçmesinde etken oldu. Azalan ekonomik aktivite nedeniyle gelir vergisi yüzde 8 ve kurumlar vergisi ise bir ay öncesine göre yüzde 96 oranında düştü. Türkiye virüsle martın ortasında karşılaşmış olmasına rağmen ithalde alınan KDV yüzde 5 ve harçlar da yüzde 13'lük kan kaybı yaşadı.

 

VERGİ GELİRLERİ AYLIK YÜZDE 48 GERİLEDİ

 (Bin TL)ŞubatMartDeğişim (%)
Genel Bütçe Gelirleri81.114.64945.219.445-44
Vergi Gelirleri71.728.72836.954.498-48
   Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üz. Al. Ver,36.047.44410.525.606-71
     Gelir Vergisi10.446.8409.575.704-8
       Beyana Dayanan Gelir Vergisi 76.871654.799752
       Basit Usulde Gelir Vergisi     81.94821.459-74
       Gelir Vergisi Tevkifatı       9.518.5168.838.152-7
       Gelir Geçici Vergisi     769.50561.294-92
     Kurumlar Vergisi       25.600.604949.902-96
       Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi   -89.77412.073-113
       Kurumlar Vergisi Tevkifatı   36.53339.3838
       Kurumlar Geçici Vergisi     25.653.845898.446-96
   Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 954.042581.815-39
     Veraset ve İntikal Vergisi         47.75860.92628
     Motorlu Taşıtlar Vergisi     906.284520.889-43
   Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri     18.873.00210.783.102-43
     Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi   4.504.300-4.891.155-209
     Özel Tüketim Vergisi     11.851.48813.359.68913
       Petrol ve Doğalgaz Ürünleri   5.028.8735.084.5301
       Motorlu Taşıt Araçları     1.879.1502.353.39425
       Alkollü İçkiler           587.990850.20745
       Tütün Mamülleri     3.715.1804.447.66020
       Kolalı Gazozlar         104.88260.676-42
       Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar   535.413563.2225
     Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi     1.927.6071.711.349-11
     Şans Oyunları Vergisi       244.765252.7253
     Özel İletişim Vergisi     344.895350.5022
   Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Al. Ver. 11.760.18511.466.094-3
     Gümrük Vergileri   1.632.0711.814.24211
       İthalde Alınan Katma Değer Vergisi   10.083.1089.620.843-5
   Damga Vergisi1.740.4121.557.293-11
   Harçlar     2.353.5162.040.450-13

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