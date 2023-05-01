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'Alın terinin kutsal sayıldığı bir medeniyetin mensuplarıyız'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensupları olduklarını belirterek, "Daha güzel ve daha müreffeh günler görmek istiyorsak bunun yolu, birlik ve beraberlikten geçer" ifadesini kullandı.

Giriş: 01.05.2023 - 10:20 | Güncelleme: ABONE OL
'Alın terinin kutsal sayıldığı bir medeniyetin mensuplarıyız'
AA

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, işçi ve işverenin, çalışma hayatının birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki asli unsuru olduğunun altını çizdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler emeğin ve alın terinin kutsal sayıldığı, adaletli paylaşımın esas alındığı bir medeniyetin mensuplarıyız. Daha güzel ve daha müreffeh günler görmek istiyorsak bunun yolu, birlik ve beraberlikten geçer. Türk iş dünyası adına, alın terleriyle ülkemizin, çocuklarımızın geleceğine büyük katkılar koyan bütün emekçi kardeşlerimin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum."

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