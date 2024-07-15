Ali Sunal: Niloş'um 3 oldu
Ünlü oyuncu Ali Sunal, 3 yaşına giren kızı Nil'in doğum gününü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı; "Bugün coşku dolu festival kızımın doğum günü"
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Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile 2018'de nikâh masasına oturmuş Narin ve Nil adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.
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Ünlü oyuncunun, küçük kızı Nil'in doğum günün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.
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Ali Sunal, paylaştığı o fotoğraflara şu ifadelerle yer verdi; "Benim miniciğim, bugün coşku dolu festival kızımın doğum günü. Bütün ömrün aynı coşkuyla geçsin, benim güzel, benim bebek kızım. Seni çok seviyorum… Niloş'um 3 oldu, inanması güç oldu."
Fotoğraflar: Instagram
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