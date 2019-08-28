Önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen Eke, biten evliliği hakkında konuşmaktan kaçınarak "Boşandıktan sonra hiç konuşmadım. Bundan sonra da konuşmayı hiç düşünmüyorum" dedi.

Yaz hep tatil hem de çalıştığını söyleyen oyuncu,"Kısa bir tatil yaptım. İkide sinema çektik. Yani anlayacağınız yaz boyunca hem çalıştım hem de tatil yaptım. Yeni sezonda ise tiyatro yapmak istiyorum ve yakın zamanda açıklanacaktır" dedi.