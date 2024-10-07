Alessandra Ambrosio, plajda bacak sıkılaştırma egzersizi yaptı
Ünlü model Alessandra Ambrosio, plaj voleybolu oynarken bir taraftan da bacak sıkılaştırma hareketi yaptı
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Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, Los Angeles'ta arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken görüntülendi.
43 yaşındaki iki çocuk annesi model, hem eğlendi hem spor yaptı.
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Victoria's Secret meleği olarak ünlenen Alessandra Ambrosio, play voleybolu arasında lastikle bacak sıkılaştırma hareketi yaptı.
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Ünlü modele egzersiz esnasında bir arkadaşı da eşlik etti.
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Alessandra Ambrosio ve arkadaşı bacak sıkılaştırma hareketinin ardından başka hareketlerle de egzersize devam etti.
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Victoria's Secret defilelerinden emekli olduktan ve artık daha az podyuma çıkmaya başladıktan sonra Alessandra Ambrosio, zamanının çoğunu tatil yaparak geçiriyor.
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Yıllara meydan okuyan ünlü model geçtiğimiz haftalarda da yine Santa Monica'da arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynarken objektiflere takılmıştı.
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Alessandra Ambrosio'nun 2018'de ayrıldığı eski nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğinden 16 yaşında Anja adında bir kızı ve 12 yaşında Noah adında bir oğlu var.