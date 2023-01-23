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ALES ne zaman yapılacak 2023? ÖSYM ALES başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte 2023 ALES sınav takvimi

ALES ne zaman yapılacak 2023? ÖSYM ALES başvuruları hangi tarihte başlayacak?

ALES/1 sınavı ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce adayın ter dökeceği zorlu sınava dair hem başvuru hem de sınav tarihleri belli oldu. İşte, ALES/1 sınavı ve başvuru tarihleri ne zaman sorularının cevapları...

Giriş: 23.01.2023 - 12:07 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Her yıl 3 kez uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2023-ALES/1) sınav ve başvuru tarihleri için gözler ÖSYM'deydi. Konuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi. İşte, 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi...

  • ALES NE ZAMAN?

    2023 yılında da 3 kez gerçekleştirilecek olan ALES sınavının ilk oturumu Nisan'ın 16'sında gerçekleşecek. 2023 ALES/1 başvuruları ise 22.02.2023 - 01.03.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek

     

  • 2023 ALES SINAV TARİHLERİ

    ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde,

    ALES/2 sınavı 20 Ağustos 2023 tarihinde,

    ALES/3 sınavı iise 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

  • 2023 ALES BAŞVURU TARİHLERİ

    ALES/1 başvuruları 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında,

    ALES/2 başvuruları 4-10 Temmuz tarihleri arasında,

    ALES/3 başvuruları ise 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

  • ALES NEDİR VE KİMLER GİREBİLİR?

    ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır.

    Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.

    Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır.

    Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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