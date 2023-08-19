Aldatmanın suçlusu DNA olabilir mi?

SADAKATSİZLİK NEDENİYLE TRAVMA YAŞAYANLARA DESTEK

Hiçbir ilişki diğeriyle aynı görünmüyor. Bu, insanların kişisel olarak kendileri için "aldatmayı" nasıl tanımlayabileceklerini içerir. Deseret News tarafından ülke çapında 1.000'den fazla kişiye yayınlanan 2017 araştırma anketi, özellikle araştırmacılar yaş, din ve daha fazlası gibi faktörlere odaklandığında, zinanın bir kişiden diğerine büyük ölçüde değişebileceğini buldu. Çoğu kişi, tek eşli bir ilişki içindeyken başka bir partnerle öpüşmenin ve cinsel aktivitede bulunmanın aldatma olarak nitelendirildiğini düşünürken, bir flört profilini korumak, striptiz kulübüne gitmek, çekici bulduğu bir kişiyle akşam yemeği yemek veya bir kişiyi takip etmek gibi diğer davranışlar. Eski sosyal medya daha çok gri bir alana düştü.