OrthosportsMED Physical Therapy'nin sahibi MSPT'den Kipp Dye, Massage Magazine'e verdiği demeçte, "Masaj, doku kalitesini iyileştiren ve insanların daha iyi hareket etmesine ve işlev görmesine olanak tanıyan vücuttaki dolaşımı artırmak için de harikadır." İfadelerini kullandı. Gevşeme teknikleri ayrıca kan damarlarının genişlemesine, kan basıncının düşmesine ve kalp atışlarının hızlanmasına neden olur. The Journal of Alternative and Complementary Medicine'de 2008 yılında yapılan bir araştırma, bir saatlik derin doku masajının yetişkinlerin kan basıncını hemen düşürdüğünü buldu.