MASAJLAR STRESİ AZALTMAYA YARDIMCI OLUR

Hızlı hareket eden bir dünyada, arada bir stresli olmaya mahkumsunuz. Ancak stres yavaş yavaş vücuda zarar verir ve sağlıklı bir başa çıkma mekanizması olmadan muhtemelen çarpılır ve yanarsınız. Mayo Clinic Sağlık Sistemine göre bir saatlik masaj yaptırmak, kortizol adı verilen stres hormonu seviyesini yüzde 30 oranında azaltıyor. Kortizol düştükçe, beyinde ruh halini iyileştirmekle ilgili bir kimyasal olan serotonin yüzde 28 artar.

Ancak bir masajın faydalarını hissetmeye başlamak için tam bir saate ihtiyacınız yok. Scientific Reports'ta yayınlanan bir 2020 araştırması, katılımcıların 10 dakikalık bir masajdan sonra daha az stresli hissettiklerini bildirdi.

The Touch Remedy uzmanı ve yazarı Michelle Ebbin, American Spa'ya masaj terapisi "10 ila 15 dakikalık kısa bir masaj molası bile stres seviyelerinde dünyalar kadar fark yaratabilir ve masaj, haftaya başlamak için harika bir yoldur çünkü zihinsel netliği, odaklanmayı geliştirir ve enerji seviyelerini yükseltir."

Stres kasları sıkılaştırdığı ve vücutta düğümler oluşturduğu için, Physio.co.uk derin doku masajının, İsveç masajlarının ve terapötik masajların, normalde hareketi kısıtlayacak ve ağrıyı artıracak olan kas gerilimini azaltmak için harikalar yarattığını söylüyor.