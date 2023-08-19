Her gece yatmadan önce yediğinizde bakın ne oluyor…

BAZI BESİNLER UYKU KALİTESİNİ BOZABİLİR

Ceviz, uykusunu iyileştirmek isteyenler için harika bir atıştırmalık olsa da diğer besleyici yiyecekler tam tersi bir etkiye sahip olabilir. Dillon, lahana turşusu gibi turşu ve fermente gıdalarda yaygın olarak bulunan bir amino asit olan tiramin içeren atıştırmalıkların yatmadan önce tüketilmesine karşı uyarıda bulunuyor. Bu maddeler sindirime yardımcı olan faydalı probiyotiklerle dolu olsa da sempatik sinir sistemini de uyarırlar.