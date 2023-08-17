18 yıl boyunca kocalarını günden güne zehirleyerek öldüren Macar kadınları

Fazekas'ın şüpheli hemşireliğinin yanında şüpheli de bir geçmişi vardı. Kocası gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Köydeki birkaç kişi dışında bu konuyla kimse ilgilenmemişti.

Nagyrev köyünde o sıralarda bir doktor yoktu doğal olarak Fazekas'ın halk tarafından kabul edilmesi çok da uzun sürmedi. Fazekas; köylüleri tedavi etti, kadınların evde yaşadıkları sorunlara dair birçok tavsiye verdi. Hatta zamanla istenmeyen gebelikleri engellemek için kürtaj da yapmaya başladı. İddiaya göre; 1911 ile 1921 arasında, on kadar yasa dışı kürtaj yaptı.

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