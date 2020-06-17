Alçak katlı projeler ilgi görüyor

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Anadolu Yakası’nın merkezinde; Beykoz, Şile, Ümraniye, Sancaktepe ve Pendik ilçelerinin kesişim noktasında yer alan Çekmeköy, son yıllarda nüfus artışının en çok yaşandığı semtlerden biri olarak biliniyor. Konut projeleri sayesinde ilçede yeni yerleşim alanları ve iş yerleri inşa ediliyor. Bu durum, Çekmeköy’ü emlak yatırımı açısından son derece avantajlı bir hale getiriyor.

2008 yılında Ümraniye’den ayrılıp ilçe olmasından bu yana Çekmeköy, İstanbul’un gayrimenkul yatırımı açısından en kârlı semtlerinden biri olarak görülüyor. İstanbul’un masif arazileri üzerinde bulunan ilçenin jeolojik yapısı, depreme dayanıklılık açısından uygun bir zemin sunuyor.

5 YILLIK DEĞER ARTIŞI

Son dönemde ise bölgede alçak katlı ve doğa içindeki projeler öne çıkıyor. Reidin’in verilerine göre bölgeyi tercih edenlerin yüzde 65’i evli yüzde 35’i ise bekarlardan oluşuyor. Yaşayanların yüzde 20’si yüksek öğretim mezunu ve nüfusun yüzde 19’u 35-44 yaş arasında. En ucuz konutun 335 bin TL olduğu bölgede ise nitelikli markalı konutlar değerleri yukarı çekiyor. Yaklaşık 265 bin kişinin yaşadığı ilçede ortalama hane halkı sayısı bugün 2.3 kişi. En çarpıcı veri ise bölgede son 5 yılda emlak fiyatlarının yüzde 44.5 oranında artması.