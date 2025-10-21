Alanya 25 ülkeden 'dijital göçebeyi' ağırladı

Türkiye’nin ilk dijital göçebelik festivali olan "Türkiye Nomad Fest 2025", 14–19 Ekim tarihlerinde Akdeniz'in ünlü tatil beldesi Alanya'da gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre, dünyanın 25 farklı ülkesinden gelen 200 katılımcı ve 27 konuşmacı, altı gün boyunca "Dijital Göçebelik Yaşam Tarzı", "Bireysel Girişimcilik Kampı" ve "Girişimciler için Yapay Zeka" temalarında oturumlara katıldı.

Katılımcılar, sabah yürüyüşlerinden yapay zekâ atölyelerine, networking etkinliklerinden Alanya Kalesi yürüyüşüne kadar farklı deneyimlere sahip bir program yaşadı.

Festival boyunca hem dijital göçebelik kanaat önderlerinden Andreas Wil Gerdes hem de girişimcilik ve yapay zeka alanında çalışan uzman isimler Seth Ward, George Laskaridis, Murat Erdör, Lotus Vrijma, Katya Dimitrova gibi uluslararası isimler sahne aldı.

Etkinlik kapsamında organize edilen "Bireysel Girişimcilik Kampı" kapsamında uzmanlar, katılımcılara iş fikri bulma, fikirleri hayata geçirip büyütme konularında deneyimlerini aktarırken, "Yapay Zeka" kampında ise yapay zekâyla fikir üretme, kendi uygulamalarını geliştirme ve iş modellerini tasarlama imkânı sundu.

ALANYA VE KARAYİPLER'İN ROATAN ADASI 'KARDEŞ' OLDU

Etkinlikte, Roatan Turizm Ajansı CEO’su Gonçalo Hall ile bir canlı bağlantının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Öyle ki, bu oturumda, Karayipler’deki Roatan Adası ile Alanya arasında dünyanın ilk “Dijital Göçebelik Kardeş Şehir Programı” başlatılacağının duyurusu yapıldı. Böylece, Akdeniz ve Karayipler’i dijital göçebelik, yetenek çekimi ve sürdürülebilir turizm ekseninde birbirine bağlayacak tarihi bir iş birliğinin temelinin atıldığı kaydedildi. 'TÜRKİYE'NİN VİZYONUNU DÜNYAYA TANITTIK' Türkiye’de girişimcilik ve uzaktan çalışma alanında uzun yıllardır çalışan 3 kadın girişimcinin imzasını taşıyan organizasyon, Mine Dedekoca, Gizem Burteçin ve Neşen Yücel tarafından düzenlendi. Festivalin organizatörlerinden Mine Dedekoca, dijital göçebelerin artık sadece gezgin değil, ekonomiye yön veren mikro girişimciler olduğunu bildirdi. Dedekoca, "Türkiye Nomad Fest ile geleceğin yaşam ve çalışma modelini Alanya’da hayata geçirdik. Türkiye Nomad Fest 2025, Türkiye’nin dijital göçebelik vizyonunu dünyaya tanıtarak Alanya’yı küresel dijital göçebe haritasına taşıdı" dedi. Dünyada genelinde özellikle pandemi döneminde trend haline gelen dijital göçebelik, yarattığı ekonomik etki ile de dikkat çekiyor.

REKLAM DAHA ÇOK KALIYORLAR, DAHA FAZLA HARCIYORLAR Dijital göçebelerin yarattığı ekonomik değer şu şekilde açıklanıyor; ● 2024 itibarıyla dünyada 40 milyondan fazla dijital göçebe bulunuyor. Bu sayının 2030’a kadar 100 milyona ulaşması bekleniyor. ● Göçebelerin yüzde 47’si freelance/solopreneur, yüzde 33’ü uzaktan çalışan profesyonel, yüzde 20’si ise startup kurucusu. ● En aktif oldukları sektörler: teknoloji, yazılım, pazarlama, içerik üretimi, tasarım ve danışmanlık. ● Bir dijital göçebe, gittiği destinasyonda aylık ortalama 2 bin 500–4 bin dolar harcıyor. ● Dijital göçebeler, tipik bir turistten 3–4 kat daha uzun süre konaklıyor (30–90 gün). ● Yüzde 65’i otel yerine coworking ve coliving alanları tercih ediyor. ● 1 dijital göçebenin yerel ekonomiye katkısı, 4–5 geleneksel turistin toplamına eşdeğer olarak ölçülüyor.