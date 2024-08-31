Aksaray'da hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray'da hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; İsmail D. (23) idaresindeki hafif ticari araç Aksaray-Konya karayolu Yapılcan köyü girişinde Muhammed Özbek (32) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı.

ARACIN ALTINA ALDIĞI MOTOSİKLETİ YAKLAŞIK 10 KİLOMETRE SÜRÜKLEDİ

Sürücü İsmail D, kazanın ardından durmayarak çarpmanın etkisiyle aracının altına aldığı motosikleti yaklaşık 10 kilometre sürükledi. Motoru bırakıp kaçmaya devam eden sürücü İsmail D, girdiği pancar tarlasında jandarma ekiplerince yakalandı.

Kazada, sürücü ile motosikletteki eşi Meryem Özbek (32), çocukları Ümit Özbek (5) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.