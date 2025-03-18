Akın Tekstil için konkordato kararı

Akın Tekstil'den yapılan açıklamada "Konkordato talepli başvurumuza, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/255 sayılı dosya ile 18.03.2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici Konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmedilmiştir. Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam edecek, başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılar ile Şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler gerçekleştirilecektir" denildi.

KAP açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

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Şirketimiz azlık pay sahiplerinin Şirketimiz aleyhine açmış oldukları davalar neticesinde, Şirketimizin finansman kaynaklarına erişimi zorlaşmış ve bahsi geçen nedenden dolayı bankalar nezdindeki imajımız zarar görerek işletme sermayesine erişim imkânsız hale gelmiştir. İçinde bulunduğumuz sektör itibariyle müşteri siparişinden tahsilat aşamasına kadar yaklaşık 4-5 ay geçmektedir. Bu süre zarfında işletme sermayesinin yetersiz olması durumunda paranın zaman maliyetine katlanılmak suretiyle dış finansman ihtiyacı kaçınılmazdır. Dış finansman temininde yaşanan zorluk üretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli olan yeterli tedarik zincirinin bozulmasına ve mevcut borçların ödeme kabiliyetinin azalmasına yol açmıştır.

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Durum bu hal üzereyken; alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemlerinin önüne geçmek, , üretim faaliyetlerimizin devamını sağlamak, Şirket öz varlıklarını korumak ve borsada işlem yapan küçük yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için konkordato talepli başvurumuza, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/255 sayılı dosya ile 18.03.2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici Konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmedilmiştir. Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam edecek, başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılar ile Şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Mahkemeye sunulan rapor kapsamında borçlarımız makul vadelere yayılmak suretiyle ödenmek suretiyle bu güç durumu sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz. Devam eden süreçte şirket faaliyetlerinin aksamaması, nakit akışın düzenli hale getirilmesi amacıyla gerekli hassasiyet ve hedeflenen noktaya ulaşılması adına tüm çabalar gösterilecek olup, bu süreçte yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanacaktır.

07.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararımız Şirketimiz meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açmaması adına bu bilgilerin gizli tutulmasının sağlanabilecek olması hususları gözetilerek ve bilginin gizliliğine ilişkin gerekli önlemleri almak suretiyle , Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin '' İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi'' başlıklı 6. maddesi kapsamında içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. REKLAM Gelinen noktada; İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının erteleme sebepleri ortadan kalktığından işbu açıklama yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 152 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILMIŞTI Akın Tekstil Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, Şirket Yönetim Kurulu'nun 16 Aralık tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Lüleburgaz'da bulunan fabrikada, konfeksiyon bölümünün kapatıldığını ve buradaki 152 çalışanın işine son verildiğini ifade etmişti. Şirket o dönem KAP'a yaptığı açıklamada "16.12.2024 tarihinde yapılan açıklamamızdan sonra alınan siparişler ve bu siparişlerin karşılanabileceği dikkate alınarak dokuma ve boyahane birimlerinde 28.12.2024 tarihine kadar üretim faaliyetlerinin devam etmesi, 30.12.2024 - 02.01.2025 (bu tarihler dahil) tarihleri arasında belirtilen birimlerde üretim faaliyetlerine ara verilmesi ihtiyacı doğmuştur" demişti.