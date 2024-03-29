Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 9.139,84 %0,66
        DOLAR 32,3876 %0,13
        EURO 35,0271 %0,03
        ALTIN 2.326,46 %0,26
        FAİZ 47,74 %0,19
        GÜMÜŞ GRAM 26,03 %0,20
        BITCOIN 69.993,00 %-1,02
        GBP/TRY 41,0070 %0,15
        EUR/USD 1,0789 %0,01
        BRENT 87,00 %1,86
        ÇEYREK ALTIN 3.803,76 %0,26
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Akbanklı Togg kullanıcılarına mobilite ve finansın bir arada - Teknoloji Haberleri

        Akbanklı Togg kullanıcılarına mobilite ve finans bir arada

        Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile 76 yıldır Türkiye'nin gelişimine hizmet eden Akbank, T10X akıllı cihazında günlük bankacılık işlemlerinin yanı sıra fintek ve blokzincir tabanlı geleceğin dijital çözümleri için iş ortaklığına imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 16:44 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akbank ile Togg bir arada
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akıllı yaşam çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturan Togg, konforlu ve keyifli bir yolculuk deneyimi için güçlü iş birliklerine devam ediyor. Togg, son olarak Akbank ile birlikte, akıllı cihaz ekranı üzerinden mobil bankacılık işlemlerinin gerçekleştirmesinden fintek ile mobilite ekosistemi arasında köprü görevi görecek blokzincir senaryolarının hayata geçirilmesine kadar uzanan kapsamlı bir iş ortaklığına imza attığını duyurdu.

        DÜNYADA BİR İLK

        İş ortaklığı kapsamında, Nesnelerin İnterneti teknolojisiyle Togg akıllı cihaz deneyimini zenginleştiren çözüm, Akbank kullanıcılarıyla buluşuyor. Dünyada ilk olan bu çözüm sayesinde, Akbank’ın mobil bankacılık çözümü telefondan öteye taşınarak Togg akıllı cihazların ekranında sunuluyor. Standardın dışında bankacılık deneyimi sunan bu çözümler sayesinde, Togg akıllı cihazlar üzerinden mobil bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek mümkün hale geliyor. Bunun için Trumore dijital platformu üzerindeki Tru.Store’da kullanıcıların hizmetine sunulan Akbank Mobil Uygulamasını indirmek ve kullanmak yeterli oluyor. T10X kullanıcıları uygulama üzerinden erişilen Akbank Mobil uygulaması ile HGS ödemeleri başta olmak üzere ödeme ve para transferi işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek, hesaplarını ve kartlarını görüntüleyebilecekler. Uygulamadaki servisler ise sürekli olarak güncellenerek Togg kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam edecek.

        Akbank ve Togg iş birliği kapsamında alanında ilk olma niteliği taşıyan blokzincir kullanıcı senaryosu çalışmaları, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu sayesinde Togg akıllı cihazlarının dijital değer olarak kullanılmasını mümkün kılacak çözümlerin testi ile başlatıldı. Togg’un blokzinciri üzerinde akıllı kontratlarla geliştirdiği “Tokenizasyon” teknolojisi kullanılarak T10X sahipliğini temsil eden dijital varlıkların oluşturulduğu, saklandığı ve paylaşıldığı bu çalışma sayesinde gelecekte Togg akıllı cihazlarının dijital değer olarak temsil edilebilmesi hedefleniyor. T10X sahipliği ve kullanım haklarının dijital varlıklar olarak yönetilebilir hale gelmesinin, ilgili yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde; uzun vadede ikinci el araç satışında güvenli ödeme, kullandıkça ödeme, araç kiralama, kolay kredi gibi birçok finansal hizmetlerin önünü açması bekleniyor. Gerçek dünya varlıklarını dijitalleştirmenin kaçınılmaz olacağı bir gelecekte, Akbank ve Togg iş birliği ile kapıların bugünden aralanmasının yolları belirleniyor.

        Akbank ve Togg, mobilite ekosistemi ve finansal teknolojiler çözümlerini geleceğe taşıyacak vizyoner projeleri desteklemeye devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Ramazan Pişkin cinayetinde iddianame hazırlandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'da açıklamalar
        Ali Koç'tan devam kararı!
        Ali Koç'tan devam kararı!
        Kendini seçmek
        Kendini seçmek
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Meryem Çap cinayeti davası: İşkencenin ses kaydı ortaya çıktı
        Bir döneme damga vuran birinci şube yıkıldı
        Bir döneme damga vuran birinci şube yıkıldı
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında son rapor: İhmaller zinciri
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        İsrail'de kriz: Netanyahu ve Gantz tartıştı
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Öldüren takviye! Japonya'da ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        'Sarkıntılık' iddiasıyla işlenen cinayette sıcak gelişme!
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        5 şehirde mevlit okutuldu
        5 şehirde mevlit okutuldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Habertürk Anasayfa