Akbank'tan Şehrin İyi Hali turnesi

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Akbank, Şehrin İyi Hali ile yeni bir kampüs etkinlikleri serisine başladı. Gençlerin gönüllü olarak toplumsal sorunlara çözüm üretmelerini ve bireysel gelişimlerini güçlendirmelerini sağlayan Şehrin İyi Hali, Eskişehir’de başlayan bir ‘turne’ ile daha fazla genci gönüllülükle tanıştırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda 9 Mayıs’ta Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte projenin danışmanı Prof. Dr. Itır Erhart’ın sorularını yanıtlayan Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç; “Akbank olarak sürdürülebilirliği insan odaklı bir yaklaşımla ele alıyoruz. Kurumların bugün en önemli görevinin insanların çözüm aradığı konularda sorumluluk almak ve bu alandaki atılımlarıyla topluma güven vermek olduğuna inanıyoruz. Bugün Şehrin İyi Hali ile başlattığımız turnemiz de bu bakış açımızın bir yansıması. Şimdiye dek 22 bini aşkın üniversite öğrencisi Şehrin İyi Hali çatısı altında toplumsal sorumluluk projelerine katkı sundu. Böylece gençler sürdürülebilir bir dünya için emek verirken aynı zamanda liderlik becerilerini, empati yeteneklerini ve sorumluluk duygularını geliştirdi. Öte yandan geçtiğimiz yıl yaptığımız bağımsız bir araştırma ile Şehrin İyi Hali projemizin sosyal etkisini hesapladık. Buna göre, Akbank olarak yaptığımız her 1 TL’lik yatırıma karşılık 4,38 TL’lik sosyal değer yarattığımızı gördük. Bu, gençlerin gönüllü olarak yaptığı çalışmaların hem gençlere hem de toplumumuza yüksek bir fayda kazandırdığının en güzel kanıtı. Bugün başladığımız Şehrin İyi Hali turnesi ile ise bu etkiyi daha da güçlendirmek üzere yola çıkıyoruz. Üniversitelerde düzenleyeceğimiz etkinlikler ve atölye çalışmaları ile gönüllülüğü daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyoruz. Bu buluşmaları Mert Fırat, Harun Tekin, Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük ve Nilipek gibi alanında başarılı ve yüksek bir duyarlılığa sahip isimlerin katılımlarıyla zenginleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızla gençlerin gönüllülük ve sosyal girişimcilik alanında çok daha aktif olacağına ve hepimizi ileri taşıyan çalışmalara liderlik edeceklerine inanıyorum” dedi.

9 Mayıs’ta Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde gerçekleşen buluşmada müzisyen Harun Tekin, üniversite yıllarından başlayan gönüllülük projelerine katılma hikayesini paylaştı. Karikatürist Erdil Yaşaroğlu ve oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu bireysel farkındalığa ve topluma katkı sağlama yolculuğuna dair konuştular. Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı ise gönüllülüğün nasıl bir kariyer yolculuğuna dönüşebileceğini anlattı. Tüm sohbetler akademisyen Prof. Dr. Itır Erhart’ın moderasyonuyla gerçekleşti. Etkinlik, Toplum Gönüllüleri Vakfı liderliğinde 200 üniversite öğrencisinin katıldığı bir çevre atölyesi ile son buldu.

Turne, 10 Mayıs’ta Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve 13 Mayıs’ta İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde devam edecek.