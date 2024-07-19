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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Akbank'a 3 ödül - İş-Yaşam Haberleri

        Akbank'a 3 ödül

        Euromoney tarafından "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital Bankası" seçilen Akbank, aynı zamanda "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ve "Türkiye'de Çevre, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) alanında En İyi Banka" ödüllerinin de sahibi oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:36
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        Akbank'a 3 ödül
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        Akbank, Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2024’te üç ödüle layık görüldü. “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Dijital Bankası” seçilen Akbank, aynı zamanda “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası” seçildi. Banka ayrıca “Türkiye’de Çevre, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) alanında En İyi Banka” ödülünün sahibi oldu.

        Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı: “Akbank’ın dijital bankacılık ve sürdürülebilirlik alanlarındaki yenilikçi yaklaşımları, kazandığımız bu önemli uluslararası ödüllerle bir kez daha tescillendi. Önümüzdeki dönemde de bu başarılarımızı pekiştirirken, bankacılığın geleceğini şekillendirmeyi sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm çalışanlarımıza, bize güvenen müşterilerimize ve bizi her zaman destekleyen paydaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

        Akbank Genel Müdürü Kaan Gür yaptığı açıklamada bu önemli başarıyı şu sözlerle değerlendirdi:

        “Akbank’ta müşterilerimize, onların ihtiyaçlarından yola çıkarak yenilikçi, dinamik ve dijital teknolojiler ile desteklenen bütünsel bir deneyim sunuyoruz. Bu süreçte edindiğimiz başarılarla, sınırları aşmaktan gurur duyuyoruz. Euromoney Mükemmellik Ödülleri kapsamında kazandığımız “Orta ve Doğu Avrupa’nın En İyi Dijital Bankası” ve “Türkiye’nin En İyi Dijital Bankası” ödülleri, uzun yıllardır yenilikçi iş modellerine yaptığımız yatırımların bir sonucu. Yakın zamanda yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi alanlarda Türk bankacılık sektörünü ilklerle tanıştırdık. Akıllı saatlerle kolay ödeme deneyimi, Akbank Mobil’de farklı sektörlerdeki akıllı cihazlarla yaptığımız entegrasyonlar, Akbank Asistan’ın sesli iletişim yetkinliği kazanması, ayrıcalıklı bir hizmet olan portföy yönetiminin dijitalleştirilerek geniş müşteri bazımız ile buluşturulması gibi birçok yenilikçi ürün ve hizmeti de yine ilklere imza atarak müşterilerimizle buluşturduğumuz bir sene geçirdik. Akbank LAB çatısı altında 1.000’den fazla ekosistem oyuncusuyla temas ederek, finansal teknoloji şirketleriyle ve büyük teknoloji firmalarıyla iş birliği yaparak, müşterilerimize hızlı bir şekilde inovatif çözümleri taşımayı ve bu şirketlerle beraber değer üretmeyi uzmanlık alanımız haline getirdik. Dijitaldeki yenilikçi çalışmalarımızla birlikte bugün dijital aktif müşteri penetrasyonumuz %85’in üzerinde. Dijitaldeki müşteri trafiğimiz de tüm zamanların en yüksek seviyelerinde. Bu sayıyı her gün yukarıya taşımak için global düzeyde de gözlerin çevrildiği yeni fikirler üretmeye devam edeceğiz”

        “Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizle de uluslararası kurumlarca takdir edilmekten dolayı gurur duyuyoruz. “Türkiye’de Çevre, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) alanında En İyi Banka” seçilmemiz sürdürülebilir finansmandan çeşitlilik ve kapsayıcılığa, sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında odağımıza aldığımız faaliyetlerimizin ve şeffaflık uygulamalarımızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Akbank olarak, 2030 sürdürülebilir finansman hedefimizi dört katına çıkararak 800 milyar TL olarak güncelledik. Sürdürülebilir mevduat, sürdürülebilir tarım, KOBİ Eko Dönüşüm, yeşil dış ticaret finansmanı gibi yenilikçi ürünlerimiz ve karbon ayak izi hesaplama, sürdürülebilirlik performans ölçümü gibi müşteri odaklı hizmetlerimizle de her zaman müşterilerimizin yanındayız. 2025 yılına kadar kadın KOBİ müşterilerimizin sayısında her yıl %10’luk büyüme hedefliyoruz. Başarılarımızın bize getirdiği sorumluluğun bilinciyle tüm paydaşlarımız için uzun vadeli değer yaratmayı sürdüreceğiz. Edindiğimiz başarılarla uluslararası platformlarda Türk Bankacılık Sektörünü temsil etmekten gurur duyuyoruz”.”

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