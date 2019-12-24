24 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Akaryakıtta, dün uzun bir gece yaşandı. Petrol sektörü, gece yarısından itibaren uygulanması beklenen akaryakıt zammıyla ilgili olarak Ankara’dan gelecek haberlere kilitlendi. TÜPRAŞ, akaryakıt dağıtım şirketleri ve bayiler, saatler uzadıkça birbirleriyle telefonlaşmaya başladı. Ne olup bittiğini öğrenmeye çalıştı.
SAAT 22.25’TE GELDİ
Saatler ilerlemeye devam etti. Sektör, mesaileri uzattı. Telefonlar işlemeyi sürdürdü ve GİB’in toplantıda olduğu bilgisi paylaşıldı.
Saatler, 22.25’i gösterdiğinde akaryakıtta vergi oranları değiştirildi. Genelde, vergi oranlarında değişiklik saat 18.00-19.00 arasında yapılıyordu. Saat 21.00’de de bir kez değişiklik yapılmıştı.
YENİ ORANLAR
Yeni oranlar yayınlandı. Ankara, yeni oranları TÜPRAŞ’a bildirdi. TÜPRAŞ da yeni oranları ve tutarları, akaryakıt dağıtım şirketlerine iletti. Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerine zam tutarlarını bildirdi. Hükümet, 17 Ağustos 2018’den bu yana söz konusu olan tavan uygulamasını sürdürdü, TÜPRAŞ çıkışlı (vergiler ve TÜPRAŞ payı dahil) motorinin litre fiyatının 5 TL 60-61 kuruşu geçmesine izin vermiyor. Motorine, 6 kuruş zam yapıldı. Motorinde, 22 kuruşluk zam ihtiyacı, “eşel mobil” sistemi işletildi ve ÖTV’den düşüldü, pompaya yansıtılmadı. KDV ile birlikte devletin motorinde pompaya yansıtmadığı tutar 26 kuruş.
BENZİNDE 16 KURUŞ
Benzinde tavan 6 TL 23 kuruş olarak belirlenmişti. Zam ihtiyacı 16 kuruş düzeyinde bulunuyordu. Tavanı zorlayacak bir tutar söz konusu olmadığı için zam ihtiyacının tümü pompaya yansıtıldı. Akaryakıtta nihai fiyat TÜPRAŞ çıkışlı fiyata dağıtım ve bayii paylarının eklenmesiyle belirleniyor. Bu çerçevede benzin 7 TL 10 kuruşa çıktı.
PAYLAR EKLENİYOR
TÜPRAŞ çıkışlı benzin ve motorin fiyatlarının üzerine, dağıtım şirketi ve bayi payları ekleniyor. Son tüketiciye satılan akaryakıt fiyatı ortaya çıkıyor.
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